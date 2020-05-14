Штрафы за отсутствие маски у детей в Новосибирске во время коронавируса: юрист объяснил, на каком основании и кому их могут выписать

В Новосибирске официально действуют масочный режим, но соблюдают его далеко не все. Граждане обязаны носить маски в транспорте и такси, на остановках и в метро, в аптеках и магазинах, на вокзалах и других общественных местах. Нарушителям грозит штраф от тысячи рублей, но дети до 16 лет, оказывается, могут ходить без маски. Почему — в материале «КП-Новосибирск».

Маскочный режим прописан в постановлении губернатора Новосибирской области №66 от 27 апреля 2020 года, оно касается всех жителей области. В других регионах, например, в Санкт-Петербурге помимо такого постановления выпустили поправки в закон «Об административных правонарушениях», указав штраф за отсутствие маски - 4 тысячи рублей. Однако в Новосибирской области таких поправок не делали.

- Поэтому, людей могут оштрафовать по статье 5.3 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при угрозе возникновения ЧС», - говорит юрист Константин Зиновьев.

Санкции статьи предполагают штраф от 1 тысячи до 30 тысяч рублей. Но обычная практика судов — выписывать штраф в тысячу рублей.

При этом кодекс об административных правонарушениях действует на граждан с 16 лет, а значит привлечь ребенка к отвевтсвенности невозможно.

- Дети до 16 лет могут ходить без масок, и родители не несут ответственность по статье 5.3 КоАП РФ за нарушение детьми масочного режима. Но родителям может грозить ответственность по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Штраф за это предполагает санкции от 100 до 500 рублей на одного из родителей. Но обычно полиция не выписывает такие незначительные штрафы, — рассказал КП-Новосибирск юрист Константин Зиновьев.

Родители также отвечают за ночные прогулки несовершеннолетних в масках или без них. Согласно постановлению губернатора Новосибирской области от 25 июня 2009 года, в регионе действует комендантский час для детей и подростков до 18 лет. Несовершеннолетние не могут находиться на улице одни, без сопровождения взрослых с 23:00 до 06:00 в летнее время и с 22:00 до 06:00 — в зимнее время.

Штраф за пойманных в комендантский час будут платить родители, по той же статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

При этом юрист Константин Зиновьев утверждает, то только инспектор ПДН, участковый или другой сотрудник полиции при исполнении вправе сделать замечание ребенку или подростку за отсутствие маски и внести его в характеристику. Охранники или кондукторы не могут высадить ребенка без маски или отказаться пускать его в метрополитен. Это будет нарушением прав ребенка.

— Охранники супермаркетов не наделены правом отказаться пускать ребенка или подростка без маски в общественое место. Пальцем погрозить могут, но в рамках закона — ничего больше. При этом кассир вправе отказаться обслуживать человека без маски или продать ему билет. Кондуктор также не вправе высаживать детей без маски, это будет нарушением его прав, — говорит Константин Зиновьев. - Хотя то, что такое может случиться, не исключаю, вы сами знаете про скандалы, как детей высаживают даже в мороз.

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