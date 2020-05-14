«Одни умирают, другие объявляют голодовку»: сибирячка ведет дневник из больницы, куда попала из-за коронавируса

Жительница Новосибирска ведет дневник в социальных сетях, поэтапно описывая день за днем, как проходит болезнь. Жизнь в инфекционной больнице - будто некое опасное приключение. Сибирячка разрешила нам опубликовать часть выдержек из своих записок на условиях анонимности. Девушке около 30 лет, она работает, любит путешествовать.

16 апреля

- Я напишу свою историю, чтобы вы знали, что происходит и как это выглядит изнутри. Скажу сразу, не дай бог попасть в инфекционную больницу - можно поседеть, потерять здоровье, изрядно потрепать свои нервы.

Начну с самого первого дня. 16 апреля я поступила по «Скорой» в инфекционную больницу № 1. Температура 37,2 держалась около двух недель, при этом начало давить в груди, я как будто чувствовала легкие. Привели в общую палату, здесь четыре человека.

18 апреля

- Врачи в обмундировании, но от больных ходят к здоровым, трясут костюмами, все с них сыпется к нам в палату. Два первых дня у нас даже не протирали ничего. Это ж инфекционка! Прошу обработать, дать нам раствор, перчатки - мы сами все протрем. Выдали. Все сами сделали.

20 апреля

- В день поступления взяли мазок на коронавирус. С тех пор все четыре дня колют антибиотик и дают ужасно тяжелые таблетки. У одной соседки - двухсторонняя пневмония, у другой - бронхит. Ей становится хуже: закашливается, насморк, одышка...

Пришел результат анализов, мой мазок отрицательный. Нас стали всех переводить по другим корпусам, палатам, боксам. Но у одной из женщин анализ положительный… Как же так? Ведь мы четыре дня находились все в одной палате, а меня перевели в другой корпус, где больные с отрицательным анализом на COVID-19. Прошу поселить меня в платную палату - отдельно. Заселилась. Врачи сказали, что меня лечат от затянувшегося ОРЗ. Назначили капельницы, физрастворы, колют антибиотик. Таблеток тоже дают горсть. Чувствую, к вечеру повышается температура, в носу все горит, свербит, щекочет.

Еще один вид из окна другой больницы. Фото: личный архив.

21 апреля

- Утром взяли кучу анализов на разные вирусы и инфекции, но не на коронавирус. Пришлось умолять врача взять повторный анализ на COVID-19. Объясняю, что лежала с женщиной с подтвержденным диагнозом, что у меня температура ползет вверх. После разговора с заведующей взяли анализ на коронавирус. Вечером температура уже 38,5. У меня онемели руки и заложило ухо.

22 апреля

- Утром 37,7. Я как разбитое корыто. Сухой кашель, насморк, слабость. Пришли результаты анализов - все чисто, снимки тоже хорошие. Но мне хуже. Продолжают капать капельницы и кормить таблетками. Все вены исколоты.

23 апреля

- Становится намного легче, температура 36,6. Легкие не болят. Правда, пропали вкусовые ощущения и обоняние! Продолжают колоть внутривенные уколы, на руках нет живого места. Вечером пришел врач: «Ваш анализ сомнительный, вас снова переводят обратно». Как?! Я не хочу снова к больным и кашляющим! Прошусь домой - мне же легче. Нет, нельзя. Повели обратно. Как на расстрел иду.

Прошу не селить со мной никого. Я же жду результат, он должен прийти завтра. Если вдруг отрицательный - я бегу домой. А если подселят больного - снова заражусь! С позволения заведующей поселили одну. Окна в палате не открываются - вдруг убегу! Заперли на ключ с другой стороны.

Окна бокса выходят с одной стороны на приемный покой, а с другой - на реанимацию. «Скорые» приезжают пачками, пациентов куча...

Задремала. 23.45. Поворачиваюсь - стоит человек в экипировке! Так и от страха можно помереть. Не сразу поняла, что это был медбрат. Капельницу хочет поставить.

24 апреля

- Анализ еще не пришел, меня лечат дальше. В боксе душно. Кашлять начала. Думаю, из-за антибиотиков начинается аллергический отек. В палате одна, закрыта с той стороны, у меня паника.

Хорошо, что пришла медсестра, открыла дверь на пять минут. Поставили супрастин. Я в коматозном состоянии. Температура поднимается, язык заплетается. Меня переводят в бокс, где открывается окно. Я тут одна. Антибиотик отменили.

26 апреля

- Два последних дня врачей нет - выходные. Только дежурные приходят к тяжелым пациентам.

У меня температура 37,4. Капец, все же нормально было…

Я по-прежнему одна в палате. Все вокруг отмыла. Дезраствор поменяли, перчатки дали. Спасибо! Мне несложно самой все обработать. Вкусовых ощущений и обоняния по-прежнему нет, кашель сухой. Мне передали тортик, я такой ела раньше, но сейчас вкуса не чувствую…

За стеной, в соседнем боксе, очень громко и страшно кашляла женщина. Такое ощущение, что вот сейчас она выплюнет свои легкие. Ужасно! Вставила беруши.

В последнем медучреждении даже белочек удалось покормить. Фото: личный архив.

27 апреля

- Снова несут таблетки. Ближе к 12 часам пришел врач: «Вас переводят в другое место». Что? Зачем? Куда? Я никуда не пойду! Где мой анализ?

Пришла заведующая. Говорит, что здесь мне нельзя находиться. Это опасно, потому что здесь тяжелобольные. Собираю вещи. Подходим к «Скорой», сидят четыре мужчины. И я… Кто с положительным, кто с сомнительным, кто на карантине, кто с отрицательным…

Привезли в больницу возле леса. Тут балкончики, люди загорают. Прошусь в отдельную палату - говорю, что не хочу снова заразиться. Не дают - народу много.

Заселили в просторную палату, пока только одна соседка.

Врач сказала, что мое лечение закончилось, таблеток больше не будет, завтра возьмут мазок.

Вышла на балкон. Какая красота! Свежий воздух, стоишь практически на улице... И вдруг… О боги! Я почувствовала запах сигарет! Мужчина из соседней палаты курит. Но я рада - обоняние вернулось!

28 апреля

- Принесли градусник, следом взяли мазок. У соседки не взяли, сказали ждать. В палате напротив слышим какой-то шум. Вышли послушать - женщина ругается: почему у нее не берут мазок, ведь она уже здесь давно. Ее прорвало: она отказывается от еды, объявляет голодовку, дома ее ждут двое маленьких детей! А она тут уже почти две недели, и никто ничего не знает…

Практически из каждой палаты во время обхода врача доносятся крики. Сумасшедший дом. У меня температура 37, кашель еще есть. Сдружились с соседями, тут у каждого своя история. Рассказывают, как болеют их родственники. Кто-то умер, кто-то в реанимации лежит, кто-то после реанимации. Рассказывают, что после лечения страдают внутренние органы, появляются новые болячки.

Меня сильно бесят те люди, которые пишут, что все это фигня, вируса нет - обычный грипп, а раздули, размусолили... Не спорю, у кого-то протекает в легкой форме, кому-то повезло - бессимптомно, но есть и другие примеры…

К вечеру пришло сообщение от женщины, с которой вместе лежали в инфекционке первые дни. Она долго не выходила на связь. Пишет, что после реанимации. Все расскажет, но потом…

С моей нынешней соседкой сделали дыхательную гимнастику, покашляли, как следует, стало намного легче. И кашель вовсе прошел. Всем рекомендую.

29 апреля

- Пришли медсестры, снова хотят взять мазок. Два дня подряд - такое возможно? А у соседки опять не берут.

Температура моя так и не проходит: 37,0 - 37,2 в течение дня. Слабость, голова болит, подташнивает... Говорю медсестрам. Отвечают, что это нормально. Кормим с балкона белочек - они ручные, не боятся. Хлеб не едят, только овсяное печенье.

На этом записки из инфекционки заканчиваются. Но мы связались с девушкой, она говорит, что ее выписали 11 мая, сейчас находится дома, идет на поправку.

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