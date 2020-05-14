Думали - панкреатит, оказалось - коронавирус: врачи не разглядели пневмонию у четы пенсионеров, которые самоизолировались на даче

Чета пенсионеров попала в больницу с COVID-19 с дачи. Первые симптомы начали проявляться у женщины - головокружение и тошнота. В больнице пенсионерку заверили, что это обострился панкреатит, нужно пропить противовоспалительные. Не разглядели коронавирус. Невестка Алиса* рассказала «Комсомолке» историю болезни родственников.

«СНАЧАЛА ТОШНИЛО, ПОТОМ ПОДНЯЛАСЬ ТЕМПЕРАТУРА»

Валерия Николаевна* и Михаил Александрович* с апреля прятались от вируса на даче. Но это не спасло.

- Валерия Николаевна почувствовала себя плохо 25 апреля. Ее начало тошнить, кружилась голова. Свекровь думала, что обострился панкреатит. Принимала уже давно знакомые ей лекарства, - рассказала КП-Новосибирск невестка пенсионерки Алиса.

Но состояние ухудшалось, пенсионеры вызвали «Скорую». Женщину отвезли в городскую клиническую больницу № 25 - на всякий случай, чтобы исключить коронавирус, сделали рентген легких, он ничего не показал.

- Валерия Николаевна и Михаил Александрович вернулись на дачу. Но состояние ухудшалось, температура поднялась до 38. Снова «Скорая», на этот раз областная больница, - продолжает сибирячка.

Медики сделали рентген повторно. Снимок показался подозрительным, женщину отвезли в Городскую клиническую больницу № 11, там пневмонию опровергли.

- Врачи заверили, что у свекрови простой панкреатит, не надо волноваться о коронавирусе. Следует пропить противовоспалительные - и все пройдет. Ее снова отправили домой, - говорит Алиса. - Но в этот же день, 5 мая, температура поднялась и у свекра. Градусник показывал 38. Мы уговорили сделать платное КТ. И там обнаружили пневмонию, которую проглядел рентген!

«УВЕЗЛИ, КОГДА У ОБОИХ СЛУЧИЛСЯ ОБМОРОК»

Но пенсионеры настолько устали ездить по врачам, что к результатам КТ отнеслись философски. Решили лечиться дома. К врачам снова обратились только 8 мая, когда Михаил Петрович упал в обморок из-за высокой температуры.

- Обоих увезли в инфекционную больницу № 1. Наконец-то сделали тесты на коронавирус. Они оказались положительными, - добавляет Алиса.

Чету пенсионеров положили в отдельный бокс, начали лечить. Михаил Александрович сейчас чувствует себя намного лучше. Температура спала. А вот супруга переносит COVID-19 тяжело.

- Из-за того, что у свекрови инфекцию не обнаружили вовремя, она дала осложнение на сердце. Валерию Николаевну перевели в Городскую клиническую больницу № 12, в реанимацию, - объясняет Алиса. - Я не понимаю, почему врачи сразу не увидели пневмонию? Если бы раньше обнаружили, то не было бы таких тяжелых последствий.

* Имена изменены по просьбе героев.

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