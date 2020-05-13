Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 14 мая 2020 года: рекорд среди выздоровевших и ЕГЭ по желанию

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 14 мая 2020 года таковы: за прошедшие сутки в регионе появились 74 новых случая заболевания COVID-19. По информации оперативного штаба, общее число заболевших увеличилось до 1300 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 20 пациентов, всего в отделениях реанимации находится 51 человек.

РАДОСТНЫЕ РЕКОРДЫ

У новосибирских врачей есть повод порадоваться: за сутки из больниц выписали 66 человек, выздоровевших от коронавируса. Для региона это рекорд. Всего из 1300 заболевших COVID-19 выздоровели 404 пациента — сообщили в оперштабе.

ВРАЧИ ПОД УДАРОМ

В Новосибирской области увеличилось число медиков, которые заболели коронавирусом. Болезнь диагностировали у 168 работников медицинских учреждений, сообщили в региональном минздраве.

УМЕР ТРУБАЧ ИЗ НОВАТА

Новосибирцы решили почтить память музыканта оркестра НОВАТа Павла Буркова — он оказался одной из жертв коронавируса. В свои 54 года Павел был крепким мужчиной, за 30 лет работы в театре стал одним из самых любимых и жизнерадостных в коллективе оркестра.

Недомогание музыкант почувствовал 16 апреля. У Павла появился кашель, но он не придал этому сильного значения. Спустя неделю тесты подтвердили коронавирус, уже положили в реанимацию и подключили к ИВЛ. Врачи победили болезнь, но последствиядля организма были необратимые.

СОТНИ АППАРАТОВ ИВЛ

Новосибирские врачи получат 300 аппаратов искуственной вентиляции легкихhttp://www.nsk.kp.ru/online/news/3870013/. Крупная поставка должна состоятся в ближайшее время, заверил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов. Недавно больницы получили новую партию поменьше — еще 30 аппаратов ИВЛ.

МЕТРО ПО РАСПИСАНИЮ

Новосибирский метрополитен вернулся в привычный режим работы — теперь поезда будут ходить с 06:00 до 24:00. Интервал движения поездов в утренние и вечерние «часы пик» составляет 3-3,5 минуты, а в межпиковое время — 5 минут.

КАК РАБОТАЕМ ПОСЛЕ 12 МАЯ

Власти вернули рабочие дни с 12 мая, и многие новосибирцы вновь вышли на работу. Но новосибирские пенсионеры находятся в группе риска от 65 лет и должны оставаться дома. Остальные сотрудники должны будут идти на работу или же работать из дома — все по решению работодателя. Юристы объяснили, почему за прогулы не уволят.

ПЯТЕРКА БЕЗ ЕГЭ

Сдавать ЕГЭ теперь не обязательно — достаточно просто отказаться от поступления в вуз. Министерство просвещения РФ предложило поставить оценки в аттестат по результатам учебного года, а сдавать ЕГЭ уже по желанию. Дата сдачи Единого Государственного Экзамена в 2020 году тоже будет перенесена. Ранее сроки сдачи ЕГЭ в 2020 году уже переносили на 8 июня, теперь экзамен пройдет в более поздний период.

ПЛАВАТЬ ТОЛЬКО В ВАННЕ

Новосибирские пляжи закрыты для купания до конца режима самоизоляции, сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области. Спасатели все равно откроют спасательные посты, но теперь следить за запретом на купание будет полиция. Несмотря на угрозу штрафов, в регионе уже утонули несколько человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/767635" frameborder="0"></iframe> Делаем маску своими руками.Алена МАРТЫНОВА

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