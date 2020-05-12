Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 13 мая 2020 года: парки открыли, учебный год продлили

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 13 мая 2020 года не радуют: за прошедшие сутки в регионе выявили 55 новых случаев заболевания COVID-19. Как сообщили в оперативном штабе, общее число заболевших увеличилось до 1226 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 17 пациентов, всего в отделениях реанимации лечится 55 человек.

За прошедшие сутки число умерших от коронавируса в Новосибирске выросло до 16 человек. Новой жертвой COVID-19 стала пенсионерка, погибшей было 64 года. КОРОНАВИРУС У ДЕТЕЙ В Новосибирской области еще пять детей заболели коронавирусом. ПО данным оперативного штаба, за сутки количество случаев COVID-19 у детей выросло до 77 человек. В детской больнице №3 находятся 72 ребенка с подозрением на коронавирус, включая детей с подтвержденным диагнозом. ВЫКЛЮЧИ КОМПЬЮТЕР Власти назвали дату окончания учебного года для школьников, в условиях дистанционного обучения это можно будет сделать одним кликом — просто нажать на крестик в верхнем правом углу экрана. Для большинства учеников этот день наступит до 29 мая. Младшеклассники освободятся раньше всех, ученики с 1 по 4 класс — до 25 мая. Дольше всех будут учиться 10-е классы — до 5 июня. ПАРКИ БЕЗ ШТРАФОВ С 12 мая новосибирцы могут посещать некоторые парки и скверы не боясь нарваться на штраф за нарушение режима самоизоляции. Пока что власти открыли только три зеленые зоны в центре Новосибирска — Первомайский сквер, Нарымский сквер и Центральный парк. — Транзитные парки — это те, через которые люди привыкли ходить на работу или в магазины, как, например, Центральный парк. По-прежнему закрыты Михайловская набережная, парки имени Кирова, «У моря Обского» и «Первомайский», — пояснила КП-Новосибирск вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Если новосибирцы будут соблюдать все необходимые меры предосторожности, касающиеся вируса — то еще и Михайловскую набережную откроют в ближайшее время.

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