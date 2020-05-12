«Очень хочется пожить, а у меня - рак»: мать школьницы из Казахстана не может выехать на лечение в Россию из-за коронавируса

32-летняя Татьяна полтора года борется с раком груди. Болезнь агрессивная и вышла на самую тяжелую стадию. Последний шанс выжить - сделать операцию в Новосибирске в рамках испытания уникальной методики новосибирских генетиков «Каранахан». Деньги у женщины есть, но из-за коронавируса границы закрыты, и онкобольная вынуждена сражаться не только с болезнью, но и с бюрократией. Почему медицина в Казахстане и обращение к общественникам не помогли - в материале КП-Новосибирск.

Рак груди резко изменил жизнь 30-летней мамы двоих детей и ее семьи. Фото: соцсети.

«КОГДА УЗНАЛА ДИАГНОЗ, КРИЧАЛА»

Агрессивный рак полностью изменил жизнь жительницы Казахстана Татьяны Мазовой. Полтора года назад врачи обнаружили у нее злокачественную опухоль в груди, которая росла с каждым днем.

- Когда я узнала диагноз, то кричала, что не хочу жить. Но родственники, подруги и коллеги были рядом - они убедили бороться ради 14-летней дочки, - рассказала КП-Новосибирск Татьяна.

Мать школьницы взяла себя в руки и начала проходить химиотерапию в больнице казахстанского города Семей. Диагноз серьезный: «солидно-тубулярная карцинома - опухоль левой груди». За спиной уже 17 курсов химии, а результат плачевный - рак перешел с 2-й на 4-ю стадию, самую опасную. В прошлом году Татьяну прооперировали в Новосибирске. Но этого оказалось мало.

- Медицина в муниципальных больницах Казахстана почти ничем не отличается от российских - стандартные схемы химиотерапии. Но разница в анализах: врачи в России намного больше внимания уделяют состоянию опухоли, выясняют, на что она дает реакцию, а на что - нет. В Казахстане все виды рака лечат по одной схеме, но ситуации ведь всегда очень разные, - объяснила КП-Новосибирск Татьяна Мазова.

Приглашение в Новосибирск от врачей. Фото: соцсети.

«НАДЕЖДА - МОЕ ВТОРОЕ ИМЯ»

Больше года борьбы с раком заставили семью влезть в кредиты, продать машину и просить помощи у благотворителей. Рассказы о том, как борется с болезнью, что чувствует, женщина выкладывает в «Инстаграм». Посты тяжелые:

- Не спится. Болят спина, ноги. Температура достала. Днями лежу - сил нет, очень тяжело куда-то выбраться по делам. Таблеточка белая, желтая - и так далее… А внутри съедает боль.

И все-таки статус в «Инстаграме» светлый: «Надежда - мое второе имя». Татьяна верит, что победит болезнь ради дочки. Веру поддерживают новосибирские врачи.

Женщина узнала об уникальном методе лечения «Каранахан» (в переводе с санскрита - «Убивающий причину») Института цитологии и генетики СО РАН. В случае Татьяны это предполагает удаление одного из метастазов, который и угрожает жизни женщины, а затем курс химиотерапии.

- Наши врачи игнорируют рекомендации российских медиков, и я не могу влиять на ход лечения здесь, в Казахстане. У нас не применяют иммунотерапию, таргет-терапию, потому что используются дорогостоящие препараты. Именно поэтому я выбрала лечение по методике «Каранахан» в Новосибирске. Сначала будет операция, удаление метастаза, потом его исследуют, назначат химию. Причем она будет проводиться именно в те периоды, когда опухоль в активном росте. В этом заключается суть методики. Знаю, что у новосибирцев уже есть успешные случаи лечения. Разработка ИЦИГ СО РАН - мой единственный шанс, - считает Татьяна Мазова.

У женщины есть приглашение от новосибирского антиракового центра, где испытывают методику, проводят иммунотерапию и таргет. Сама операция по методике «Каранахан» будет бесплатной, так как она экспериментальная. Но около полумиллиона рублей придется заплатить за пребывание в больнице, обследования. Деньги у Татьяны есть. Она должна была выехать в Новосибирск еще 22 апреля. Но из-за пандемии коронавируса границы между государствами закрыли.

Женщина верит в новосибирских врачей. Фото: соцсети.

«У МЕНЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ НА СЧЕТУ»

Татьяна обращалась к известным общественникам, блогерам, писала депутатам - просила помочь попасть на территорию России. Но вместо поддержки получала печальные ответы.

- К сожалению, никто не верит в новосибирский шанс. Конечно, ваше право на жизнь никто не отменял. Но вы должны понимать, что на надежде онкобольных зарабатывают многие центры. Стоит подумать, есть ли сейчас смысл пробиваться в Новосибирск. Насколько я знаю, у вас есть ребенок, и судьба специально вас не выпускает, чтобы вы потратили ваше время на дочь, - написал общественник из Казахстана Руслан Кибке.

Татьяна написала в МИД России, там ответили, что нужно обращаться в Пограничную службу МВД РФ. Пока женщина ответа на письмо не получила. Редакция КП-Новосибирск также отправила запрос в пограничную службу ФСБ Новосибирской области, чтобы понять, есть ли у больной гражданки Казахстана шанс на лечение. Нельзя ли сделать исключение ради жизни человека?

- У меня каждый день на счету. Если будет разрешение на въезд в РФ, то клиника вышлет новое приглашение (старое, от 6 апреля, может быть уже недействительным) и я смогу попасть на лечение в Новосибирск. Я очень прошу дать это разрешение. Помогите мне, - просит Татьяна Мазова. - Некоторые не верят в новосибирский шанс, но мне очень хочется еще пожить…

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