«Гвардейцы» урегулировали все происшествия выходных дней

Гвардейцы урегулировали все происшествия, возникавшие на охраняемых объектах.

8 мая в 3.50 два пьяных мужчины пришли в хостел на улице Стартовой, чтобы истребовать с постояльца денежный долг. Вели кредиторы себя довольно шумно и агрессивно, поэтому администратор гостиницы нажал тревожную кнопку и вызвал ГБР. «Гвардейцы» пресекли нарушение общественного порядка - вывели шумных «коллекторов» из заведения.

9 мая в 13.07 кнопка тревожной сигнализации сработала в аптеке на проспекте К. Маркса. Прибывшему через 2 минуты экипажу ГБР сотрудники пожаловались на пьяного, улегшегося спать на крыльце медучреждения. Бойцы ГБР разбудили мужчину и попросили его удалиться от охраняемого объекта.

9 мая в 20.29 рядом с кафе на улице Ленина произошел инцидент, в результате которого пьяному мужчине кто-то брызнул в лицо из перцового баллончика. Сотрудники кафе запустили мужчину внутрь и вызвали ГБР. Охранники оказали пострадавшему помощь, вызвали на место происшествия «Скорую» и полицию. Задержать распылившего «черемуху» не удалось.

10 мая в 13.51 сигнал тревоги поступил из супермаркета, расположенного на проспекте Энергетиков. Сотрудники магазина заметили, как посетитель взял с прилавка свежий огурец и съел его, а затем взял бутылку водки, дезодорант и пошел к кассе, где рассчитался только за спиртное. Таким образом, огурец и дезодорант стоимостью 300 рублей оказались похищенными. Прибывшие по тревоге бойцы ГБР задержали воришку и вызвали наряд полиции. Задержанный тем временем позвонил приятелю и сообщил о провале. Лишенный собутыльника и спиртного приятель прибежал в магазин, взял бутылку водки, открыл ее и стал пить, а в ответ на замечания, сделанные в его адрес, кинулся с кулаками на бойцов ГБР. «Гвардейцы» были вынуждены задержать и этого нарушителя, применив спецсредство - наручники. Состав совершенных друзьями правонарушений вырос буквально на глазах - мелкое хищение, распитие спиртных напитков в общественном месте, хулиганство. Прибывшим сотрудникам полиции были переданы оба задержанных.

10 мая в 18.11 в хозяйственном магазине, находящемся в Горском микрорайоне, трое молодых людей украли шампунь. Бойцы ГБР ГВАРДИИ задержали их и передали в полицию.

11 мая в 4.26 охранная сигнализация сработала в киоске на улице Зорге. Экипаж ГБР, прибывший на место вызова, обнаружил дым, идущий с крыши. Как оказалось, внутри возник пожар - горело торговое оборудование и товары. Вызванные на место происшествия пожарные ликвидировали возгорание на 4 квадратных метрах. Площадь пожара и причиненный ущерб могли быть существенно больше, если бы не оперативность и слаженность действий охранников и спасателей.