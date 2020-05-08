Банк ДОМ.РФ открыл кредитную линию девелоперской компании «Акация» для строительства жилого дома в Новосибирске

Средства проектного финансирования застройщик направит на строительство 17-этажного 95-квартирного дома. В рамках проекта запланированы работы по благоустройству придомовой территории: строительство спортивной площадки и автомобильной парковки. Завершение проекта запланировано на середину 2021 года.

- Проектное финансирование - главный механизм развития жилищного строительства во всех регионах страны, обеспечивающий застройщиков бесперебойным доступом к денежным средствам на все время реализации проектов. Банк ДОМ.РФ открывает кредитные линии как крупным федеральным компаниям, так и небольшим региональным застройщикам. Заявки оформляются в онлайн-режиме, после оперативного рассмотрения происходит заключение сделок, - рассказала вице-президент Банка ДОМ.РФ Анна Авдокушина.

По данным портала наш.дом.рф, на 29 апреля более 23% жилья (654 тысячи квадратных метров) в Новосибирской области строится с использованием проектного финансирования. Всего в регионе возводится 2 миллиона 792 тысячи квадратных метров жилья.

- Многоквартирный дом «Акация на Красногорской» возводится в Заельцовском районе рядом с Красным проспектом, что обеспечивает отличную транспортную развязку и шаговую доступность всех необходимых объектов социальной инфраструктуры. Рассчитываем, что реализация нашего проекта на средства проектного финансирования от Банк ДОМ.РФ преобразит целый район Новосибирска, заложив стандарты комфортной и качественной жилой застройки на долгие годы вперед, - отметили в пресс-службе девелоперской компании «Акация».

Фото предоставлено пресс-службой девелоперской компании «Акация».

На данный момент в доме «Акация на Красногорской» возведено 12 этажей. Стоимость квартир начинается от 2,52 миллиона рублей. При приобретении жилья в доме «Акация на Красногорской» доступна ипотечная программа с господдержкой от Банка ДОМ.РФ со ставкой 6,5%.

Подробнее ознакомиться с условиями проектного финансирования Банка ДОМ.РФ можно по ссылке.

НАША СПРАВКА

АО «Банк ДОМ.РФ» - уполномоченный банк в сфере жилищного строительства в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2019 № 151-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Единственным акционером АО «Банк ДОМ.РФ» является АО «ДОМ.РФ». АО «Банк ДОМ.РФ» осуществляет финансирование проектов жилищного строительства с использованием счетов эскроу во всех субъектах Российской Федерации.