2020-05-08T06:51:22+03:00
Общество

Пережили эвакуацию и получили свой шанс

Швейная фабрика из городка Болотное в военные годы поставляла на фронт гимнастерки, а сегодня успешно работает на новом поприще - одевает детей в модную и удобную школьную форму
Елизавета СОНИНА
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Фото предоставлено ШФ «Шанс».Фото предоставлено ШФ «Шанс».
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Военное прошлое есть не только у ветеранов, но и у предприятий. Многие производства в начале 1940-х сменили профиль, перейдя с выпуска товаров народного потребления на работу под лозунгом «Все для фронта, все для Победы». Так случилось и со швейной фабрикой № 10 из города Николаевска Одесской области. В самом начале войны предприятие эвакуировали в Сибирь, город Болотное Новосибирской области. О непростой и интересной судьбе фабрики рассказала нынешний директор компании Надежда Мелехова.

Швеями стали 15-летние девочки

В 1941 году в Болотное переехало новое предприятие: оборудование, швейные машины, а также сотрудники фабрики: директор, инженер, швеи, механик, всего около 50 человек. В октябре на новом месте предприятие уже начало выпускать гимнастерки.

- На фабрику в нашем городке начали набирать 15 - 16-летних девочек, они трудились весь рабочий день наравне со взрослыми. Отчасти это наш, болотнинский, вклад в Победу, - рассказывает Надежда Ивановна.

В 1944 году все приезжие специалисты вернулись на родину, но сама фабрика осталась в Болотном - так продолжилась ее сибирская история.

Фото предоставлено ШФ «Шанс».

Фото предоставлено ШФ «Шанс».

Школьная форма, известная всей стране

Позже предприятие работало как филиал фабрики ЦК Союза швейников, это нынешний «Синар». Особенно интересный период начался в конце 1970-х - тогда в сибирском городке был размещен поток второго поколения по пошиву джинсов.

- Это была классическая американская технология, мы получали ткань из Греции, Японии, Италии. Наши джинсы были в страшном дефиците, о них мечтал каждый житель СССР, - вспоминает с улыбкой эту веху Надежда Мелехова.

Потом был распад Советского Союза, предприятия начали уходить в свободное плавание, тогда же встал вопрос о названии. «Шанс» - звучит рискованно, но для того времени актуально. Главное было - определиться с ассортиментом, какую нишу занять.

- Мы пробовали шить и костюмы, и пальто, брали частные заказы. В итоге остановились на школьной форме. Начали создавать коллекции в 2002 году, когда о введении единых стандартов еще никто речи не вел, - говорит директор предприятия.

Не прогадали. Вложили в работу смекалку, опыт, упорство, доставшиеся в наследство от тружеников тыла. Сегодня швейная фабрика «Шанс» шьет школьные коллекции для мальчиков и девочек всей страны. В сезон выпускают порядка 100 тысяч изделий.

Фото предоставлено ШФ «Шанс».

Фото предоставлено ШФ «Шанс».

- Для девочек шьем модные платья, сегодня актуален крой в стиле ретро. Есть экземпляры с воротничками, необычной отделкой, юбочки разных фасонов. Сочетаем то, что модно, с тем, что можно. Но особенно гордимся нашими коллекциями для мальчиков, - с воодушевлением продолжает Надежда Мелехова.

Мамы знают, что одеть мальчика сегодня так же сложно, как девочку. Мальчишки не менее трепетно относятся к своему внешнему виду, хотят тоже выглядеть с иголочки. К примеру, брюки-чиносы популярны у подростков, но много ли где их можно найти? В Болотном такие шьют. Добавим сюда естественные потребности: форма должна быть износостойкой, ткань - дышащей, с достаточным содержанием натуральных волокон, ведь мальчишки подвижны.

Брюки и жилеты тут шьют в трех полнотных группах, то есть можно подобрать модель и для худого мальчишки, и для пухляша. Знающие люди поймут: такую размерную линейку могут себе позволить даже не все фабричные бренды. Костюмчик же от фабрики «Шанс» садится на любую фигуру. А ткани? Выбор тоже на любой вкус и кошелек - есть низкий ценовой сегмент, средний и высокий. Используются материалы китайского, российского и турецкого производства.

Работает фабрика и в онлайн-магазинах, представлена в WildBerries, вскоре откроет доступ к товарам на Ozon, есть у компании и свой сайт. Покупают школьную форму в городах по всей стране, а в Новосибирске почему-то форма из «Шанса» представлена мало. А зря, ведь это качество, действительно проверенное годами.

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