Пережили эвакуацию и получили свой шанс

Военное прошлое есть не только у ветеранов, но и у предприятий. Многие производства в начале 1940-х сменили профиль, перейдя с выпуска товаров народного потребления на работу под лозунгом «Все для фронта, все для Победы». Так случилось и со швейной фабрикой № 10 из города Николаевска Одесской области. В самом начале войны предприятие эвакуировали в Сибирь, город Болотное Новосибирской области. О непростой и интересной судьбе фабрики рассказала нынешний директор компании Надежда Мелехова.

Швеями стали 15-летние девочки

В 1941 году в Болотное переехало новое предприятие: оборудование, швейные машины, а также сотрудники фабрики: директор, инженер, швеи, механик, всего около 50 человек. В октябре на новом месте предприятие уже начало выпускать гимнастерки.

- На фабрику в нашем городке начали набирать 15 - 16-летних девочек, они трудились весь рабочий день наравне со взрослыми. Отчасти это наш, болотнинский, вклад в Победу, - рассказывает Надежда Ивановна.

В 1944 году все приезжие специалисты вернулись на родину, но сама фабрика осталась в Болотном - так продолжилась ее сибирская история.

Фото предоставлено ШФ «Шанс».

Школьная форма, известная всей стране

Позже предприятие работало как филиал фабрики ЦК Союза швейников, это нынешний «Синар». Особенно интересный период начался в конце 1970-х - тогда в сибирском городке был размещен поток второго поколения по пошиву джинсов.

- Это была классическая американская технология, мы получали ткань из Греции, Японии, Италии. Наши джинсы были в страшном дефиците, о них мечтал каждый житель СССР, - вспоминает с улыбкой эту веху Надежда Мелехова.

Потом был распад Советского Союза, предприятия начали уходить в свободное плавание, тогда же встал вопрос о названии. «Шанс» - звучит рискованно, но для того времени актуально. Главное было - определиться с ассортиментом, какую нишу занять.

- Мы пробовали шить и костюмы, и пальто, брали частные заказы. В итоге остановились на школьной форме. Начали создавать коллекции в 2002 году, когда о введении единых стандартов еще никто речи не вел, - говорит директор предприятия.

Не прогадали. Вложили в работу смекалку, опыт, упорство, доставшиеся в наследство от тружеников тыла. Сегодня швейная фабрика «Шанс» шьет школьные коллекции для мальчиков и девочек всей страны. В сезон выпускают порядка 100 тысяч изделий.

Фото предоставлено ШФ «Шанс».

- Для девочек шьем модные платья, сегодня актуален крой в стиле ретро. Есть экземпляры с воротничками, необычной отделкой, юбочки разных фасонов. Сочетаем то, что модно, с тем, что можно. Но особенно гордимся нашими коллекциями для мальчиков, - с воодушевлением продолжает Надежда Мелехова.

Мамы знают, что одеть мальчика сегодня так же сложно, как девочку. Мальчишки не менее трепетно относятся к своему внешнему виду, хотят тоже выглядеть с иголочки. К примеру, брюки-чиносы популярны у подростков, но много ли где их можно найти? В Болотном такие шьют. Добавим сюда естественные потребности: форма должна быть износостойкой, ткань - дышащей, с достаточным содержанием натуральных волокон, ведь мальчишки подвижны.

Брюки и жилеты тут шьют в трех полнотных группах, то есть можно подобрать модель и для худого мальчишки, и для пухляша. Знающие люди поймут: такую размерную линейку могут себе позволить даже не все фабричные бренды. Костюмчик же от фабрики «Шанс» садится на любую фигуру. А ткани? Выбор тоже на любой вкус и кошелек - есть низкий ценовой сегмент, средний и высокий. Используются материалы китайского, российского и турецкого производства.

Работает фабрика и в онлайн-магазинах, представлена в WildBerries, вскоре откроет доступ к товарам на Ozon, есть у компании и свой сайт. Покупают школьную форму в городах по всей стране, а в Новосибирске почему-то форма из «Шанса» представлена мало. А зря, ведь это качество, действительно проверенное годами.