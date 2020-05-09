Истории, которые делают нас сильнее

Истории фронтовиков часто передаются в одной семье от родителей детям, но общая память - это общая история, она объединяет всех, сплачивает и не позволяет воспоминаниям потускнеть. В коллективе Группы ЭПМ - российского производителя углеграфитовой продукции, куда входит ЭПМ-НовЭЗ, создали свой проект в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Сотрудники предприятий делятся историями своих предков, фотографиями, фронтовыми письмами, вся эта информация публикуется на сайте «Лента памяти».

Для ЭПМ-НовЭЗ «Лента памяти» - это в первую очередь проект, связанный с личными семейными архивами. Завод еще очень молод, на его строительство в 1970-х годах со всего Советского Союза приезжали дети тех, кто воевал в Великой Отечественной войне. Сейчас старшеклассники поселка Линево активно поддерживают проект. В своих очерках и сочинениях они рассказывают истории прадедов.

Мы предлагаем читателям «Комсомольской правды» также прикоснуться к истории этих семей, испытать гордость, боль утраты и радость Победы. Именно эти чувства объединяют нас и делают единой страной, единым народом.

Фото предоставлено пресс-службой ЭПМ-НовЭЗ.

«4 июня 1943 года. Погода теплая»

«Родился 18 марта 1921 года в селе Несватково Каменского района Киевской области в семье бедняка…» - с этих слов начинает автобиографию кавалер ордена Красной Звезды и обладатель шести боевых медалей гвардии старшина Алексей Антонович Кравченко.

Заместитель главного механика ЭПМ-НовЭЗ Виктор Кравченко сохранил не только автобиографию отца. В семейном архиве - награды, военный дневник, открытки с фронта, архивные данные и воспоминания самого Алексея Кравченко, бережно записанные сыном. Дневник Алексея Кравченко - настоящая летопись военного времени. День за днем гвардии старшина описал свой 1943 год. На страницах трофейной записной книжки - личная история боевого пути, в мелочах рисующая повседневность военнослужащего Красной армии.

«4 июня 1943 года. Погода теплая. День проходит спокойно. 4 «мусора» (мессершмита. - Прим. ред.) бомбили аэродром. Лег спать». Читаешь эти строки - и будто бы попадешь туда, в 1943-й, слышишь звуки бомбежки, видишь этих людей.

Фото предоставлено пресс-службой ЭПМ-НовЭЗ.

«Пропал без вести»

Историю Владимира Суворова рассказала Мария Тишина, ученица Линевской гимназии № 1:

- Родился 2 июля 1902 года в старинном русском поселении Шипуново. Когда началась Великая Отечественная война, прадед ушел на фронт вместе со своими односельчанами. Ему было 39 лет. И с тех пор никто ничего о нем не слышал. Знали одно: пропал без вести. В конце августа 2011 года сообщили, что под Великим Новгородом, возле деревни Мясной Бор, в Долине Смерти, останки прадеда найдены поисковыми отрядами «Шкраб» и «Гвардия». Самое удивительное, был найден маленький черный пенальчик из пластмассы с завинчивающейся крышкой, который был сверху залит воском для защиты от воды. На фронте это называли смертельным медальоном. В записке из пенальчика слова: «Суворов. Новосибирская область, дер. Шадрино». Эта запись была сделана рукой моего прадеда. В ноябре 2011 года моя бабушка ездила в Новгород на закрытие «Вахты памяти - 2011», где ей были переданы останки и документы. Прадеда похоронили в том же году на гражданском кладбище деревни Шадрино рядом с могилой жены. Вот так он смог вернуться домой.

Больше историй на сайте: www.lentapamyati.ru

Автор: Владимир Суворов.