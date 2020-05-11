Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 12 мая 2020 года: сибирякам разрешили гулять

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 12 мая 2020 года таковы: за прошедшие сутки в регионе выявили 71 новый случай заболевания COVID-19. По данным оперативного штаба, общее число заболевших увеличилось до 1171 человек. На ИВЛ находятся по-прежнему находятся 16 пациентов, всего в отделениях реанимации лечится 55 человек.

РЕКОРД ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТЕЙ

Врачи выявили 12 детей с коронавирусом за прошедшие сутки. По данным оперативного штаба, общее количество больных COVID-19 детей выросло до 72 пациентов. В детской больнице №3 находятся 88 детей с подозрением на коронавирус, включая тех, у кого диагноз уже подтвержден.

ГУЛЯЕМ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ

Власти Новосибирской области смягчили режим самоизоляции с 12 мая. Теперь разрешено гулять по два человека, или можно направиться на прогулку всей семьей, если вы проживаете по одному адресу. Также разрешается занятие спортом и физкультурой на улице, но если в них участвуют не более двух человек.

Также, с 12 мая возобновят работу продуктовые рынки. В числе других послаблений — возможность посещать кладбища. Однако есть важный момент: масочный режим продолжает действовать.

ДОПЛАТЫ ЗА РИСК

Новосибирские медики получат от правительства РФ 52 милииона рублей в качестве доплаты за борьбу с коронавирусом. Врачи за работу с больными коронавирусом в течение трех месяцев будут получать дополнительную выплату в 80 тысяч рублей, врачи скорой помощи — 50 тысяч рублей, а младший медицинский персонал — 25 тысяч.

КАРТА КОРОНАВИРУСА

В Новосибирской области по-прежнему под особым вниманием находятся 19 районов, где были выявлены больные COVID-19. Зараженные обнаружены почти во всех крупных городах региона: Новосибирск, Бердск, Кольцово, Краснообск, Обь, а также во многих районах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Здесь сибирская язва, Эбола и черная оспа!»: журналистам «КП» удалось попасть в секретный центр, где наши ученые изобретают вакцину от коронавируса

Наши корреспонденты впервые побывали на территории закрытого вирусологического центра «Вектор» в Новосибирске (подробнее).

Коронавирус, хантавирус, грипп: вирусолог объяснил, чем различаются болезни-убийцы

Верно ли, что еще в прошлом году россияне массово болели уханьской заразой? Чем COVID-19 отличается от гриппа? И правда ли, что Китай ждет новая напасть — хантавирус? (подробнее).

Убьет ли весна «китайскую чуму»: вирусолог ответил на 10 главных вопросов о коронавирусе

Новой болезни уже два месяца. А до сих пор эта зараза окружена фейками, слухами и догадками. Профессор вирусологии объясняет, что мы знаем о болезни доподлинно (подробнее).

«Не такой уж он летучий и боится водки»: вирусолог объяснил, почему отступает коронавирус

Почему новый вирус не любит европейцев? Помогают ли маски? Можно ли бороться против заразы отбеливателем? Объясняет вирусолог Александр Чепурнов (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru