2020-05-11T20:23:33+03:00
Общество

Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 12 мая 2020 года: сибирякам разрешили гулять

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 12 мая 2020 года
Никита МАНЬКО
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Новосибирцы могут погулять в парке.Новосибирцы могут погулять в парке.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 12 мая 2020 года таковы: за прошедшие сутки в регионе выявили 71 новый случай заболевания COVID-19. По данным оперативного штаба, общее число заболевших увеличилось до 1171 человек. На ИВЛ находятся по-прежнему находятся 16 пациентов, всего в отделениях реанимации лечится 55 человек.

РЕКОРД ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТЕЙ

Врачи выявили 12 детей с коронавирусом за прошедшие сутки. По данным оперативного штаба, общее количество больных COVID-19 детей выросло до 72 пациентов. В детской больнице №3 находятся 88 детей с подозрением на коронавирус, включая тех, у кого диагноз уже подтвержден.

ГУЛЯЕМ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ

Власти Новосибирской области смягчили режим самоизоляции с 12 мая. Теперь разрешено гулять по два человека, или можно направиться на прогулку всей семьей, если вы проживаете по одному адресу. Также разрешается занятие спортом и физкультурой на улице, но если в них участвуют не более двух человек.

Также, с 12 мая возобновят работу продуктовые рынки. В числе других послаблений — возможность посещать кладбища. Однако есть важный момент: масочный режим продолжает действовать.

ДОПЛАТЫ ЗА РИСК

Новосибирские медики получат от правительства РФ 52 милииона рублей в качестве доплаты за борьбу с коронавирусом. Врачи за работу с больными коронавирусом в течение трех месяцев будут получать дополнительную выплату в 80 тысяч рублей, врачи скорой помощи — 50 тысяч рублей, а младший медицинский персонал — 25 тысяч.

КАРТА КОРОНАВИРУСА

В Новосибирской области по-прежнему под особым вниманием находятся 19 районов, где были выявлены больные COVID-19. Зараженные обнаружены почти во всех крупных городах региона: Новосибирск, Бердск, Кольцово, Краснообск, Обь, а также во многих районах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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