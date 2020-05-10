Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 11 мая 2020 года: власти хотят ослабить режим самоизоляции

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 11 мая 2020 года тревожные: за прошедшие сутки в регионе выявили 75 новых случаев заболевания COVID-19. Как сообщили в оперативном штабе, общее число заболевших с начала вспышки заболевания увеличилось до 1100 человек. На ИВЛ находятся по-прежнему находятся 20 пациентов, всего в отделениях реанимации лечится 51 человек.

КОРОНАВИРУС У ДЕТЕЙ

В Новосибирской области растет число детей, заболевших коронавирусом. За прошедшие сутки тесты выявили болезнь у пятерых детей. Как сообщили в региональном минздраве, всего с начала вспышки заболевания заразились 60 детей. В детскую больницу №3 госпитализирован 71 ребенок с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом.

Власти пообещали, что с 12 мяа в регионе начнут ослаблять режим самоизоляции. Как именно, пока неизвестно - следим за ситуацией.

У УМЕРШЕГО СИБИРЯКА БЫЛ ДИАБЕТ

Врачи сообщили о смерти пятнидцатого больного коронавирусом в Новосибирске. Погибшему мужчине было 58 лет, болезнь осложнялась хроническими заболеваниями. — Больной страдал сахарным диабетом, хронической болезнью почек и гипертонией, — прокомментировали «КП-Новосибирск» в минздраве Новосибирской области.

ДУША НЕТ, В ТУАЛЕТ ОЧЕРЕДЬ

Новосибирская стюардесса Татьяна Волкова и ее мама попали в больницы с коронавирусом. Дочь направили в больницу №12 — там врачи ходят в защитных костюмах, но душевые комнаты закрыты. Пожилая мама попала в больницу №25.

По словам Татьяны Волковой, там лежит много пожилых людей и цыган, не хватает медперсонала. На 120 человек всего два туалета, которые постоянно грязные. А еще кормят там порхо.

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