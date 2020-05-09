Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 10 мая 2020 года: тысяча заболевших и врачи, как на войне

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 10 мая 2020 года не радуют горожан: за прошедшие сутки в регионе выявили 76 новых случаев заболевания COVID-19. По данным оперативного штаба, общее число заразившихся с начала вспышки заболевания перевалило за тысячу и составило 1025 человек.

БОЛЕЕ 300 СИБИРЯКОВ ВЫЛЕЧИЛИСЬ

Два человека скончались за последние сутки, общее число умерших от коронавируса в Новосибирской области — 14 человек. Врачи говорят, что у жертв COVID-19 течение болезни усугубили хронические заболевания. Последним жертвами заболевания стали мужчины возрастом в 59 лет и 63 года.

Еще 44 человека выздоровели и были выписаны из инфекционных больниц. Общее число переборовших болезнь пациентов составляет 306 человек.

В отделениях реанимации и интенсивной терапии находятся 48 человек. Еще 20 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

КОРОНАВИРУС У ДЕТЕЙ

Девять детей заболели коронавирусом за прошедшие сутки. Теперь общее число детей, больных COVID-19, составляет 55 человек.

В настоящее время, в больницу №3 госпитализирован 71 ребенок с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом. Остальные ждут результатов теста.

Десятки новосибирцев вышли на шествие Бессмертного полка , несмотря на запреты.

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА

Десятки новосибирцев устроили маленькое шествие «Бессмертного полка», несмотря на коронавирус. Они прошли строем с плакатами и другими атрибутами праздника по Красному проспекту. Это не понравилось пользователям соцсетей, их осудили. А в МВД заявили, что провели профилактические беседы с участниками, штрафвать и портить праздник полицейские не стали.

Новосибирские музыканты исполнили песню, посвященную медикам.

ВРАЧИ, КАК НА ВОЙНЕ

Новосибирцы продолжают благодарить врачей за нелегкий труд. Артисты Новосибирской филармонии записали для них кавер на известную песню «Люди в белых халатах». Музыканты уверены, что сейчас труд медиков не менее важен, чем 75 лет назад на полях сражений Великой Отечественной войны.

Новосибирцы спели День Победы вместе с военным оркестром.

ОРКЕСТР ВО ДВОРЕ

Новосибирцы находятся на самоизоляции, многие праздновали День Победы дома, не выходя во двор. Но некоторым семьям повезло — праздник сам пришел к ним во двор. К примеру, в Академгородке жители дома по улице Иванова, 37А, смогли спеть несколько песен военных лет вместе с оркестром Центрального военного округа. Жильцы выходили на балконы с воздушными шарами, флагами и портретами ветеранов.

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