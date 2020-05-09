Новосибирские ветераны, все-таки, увидели парад

Юбилей Победы оказался не таким, к какому готовились. Люди хотели встретиться на главных площадях городов, увидеть парады, пройти колоннами Бессмертного полка. Жизнь внесла непредсказуемые коррективы: массовые мероприятия стали слишком опасными.

Но главное – чувство праздника в душе. Главное – эмоции: и радостные, и печальные. Главное – дать ветеранами понять, что мы их помним и очень им благодарны. Все-таки, нашлись способы выразить это. В Новосибирске прошла акция «Парад у дома ветерана». Сотрудники Росгвардии поздравили ветеранов персонально.

Парад, все-таки, состоялся. Прямо у домов, где живут герои. Фото: предоставлено Сибирским округом войск национальной гвардии РФ.

Трубы оркестра, состоящего из музыкантов Росгвардии, зазвучали прямо под окнами тех домов, где живут ветераны. Военный ансамбль песни и пляски исполнил военные мелодии – любимые песни, которые поддерживал наших прадедов в самые тяжелые дни войны.

- Дорогие наши ветераны! В канун великого праздника примите искренние поздравления с 75-летием Великой Победы! От всего личного состава Сибирского округа войск национальной гвардии Российской Федерации желаю Вам крепкого здоровья, семейного тепла, мира и добра. Спасибо Вам за Победу и низкий Вам поклон, обратился к героям врио командующего Сибирским округом Росгвардии генерал-лейтенант Николай Марков.

Ветеранов растрогали такие поздравления. Фото: предоставлено Сибирским округом войск национальной гвардии РФ.

Даже во время таких торжественных событий – все необходимые правила безопасности: дистанция, маски… Но это не помешало общению ветеранов с военными, что пришли их поздравить. Старики поделились своими воспоминаниями.

- В 42-м году из нас - ребятишек, которым по 13-14 лет - создали плотницкую бригаду. До сих пор знаю, как точить нож, как топор, как пилу, как косу, - рассказал труженики тыла Василий Кирьянов. - За все четыре года в военный период в колхозе получили по килограмму меда. Пчеловод сумел развести хорошую пасеку и, вот, меду, помню, по котелочку получили. А как же? Для фронта все было. Для фронта, для Победы.

Начальник Управления Росгвардии по Новосибирской области Василий Шушаков сказал, что ветераны – пример и для нынешнего и для всех последующих поколений Росгвардии!

Выдерживая дистанцию военные, все-таки, смогли поздравить героев.

Впрочем, не только для военных эти люди – безусловный пример. Наверное, любому человеку можно ровняться на удивительную стойкость тех, кто пережил эти сороковые.

Во время «Парада у дома ветерана» соседи героев тоже прониклись, тоже испытали море эмоций.

- Окружающие реагировали: останавливались, аплодировали. Подпевали, даже не смотря на то, что были в масках, - поделилась с КП-Новосибирск представитель Центра гражданского, патриотического воспитания и общественных проектов Анна Карасева.

Конечно, были и слезы. День Победы – действительно, праздник со слезами на глазах. А многих, даже случайных прохожих, просто растрогала эта акция. И, конечно, подарила очень нужные эмоции ветеранам.