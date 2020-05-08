«Врач кричал акушерке: «Давай вытягивай!»: медики сломали новорожденной девочке руку

Жительнице райцентра Болотное Ольге Горулевой 40 лет. Недавно она стала мамой в третий раз. Но вместо счастливой выписки домой женщину ждали испытания. Во время сложных родов ребенка покалечили. У девочки серьезная травма руки. Ольга уверена: виноваты врачи. Корреспонденты КП-Новосибирск выслушали историю.

«ОН СТАЛ ДАВИТЬ НА ЖИВОТ ИЗО ВСЕХ СИЛ»

Всю беременность Ольга чувствовала себя хорошо, наблюдалась в женской консультации. Единственное, что заставляло волноваться, - на УЗИ предупредили: плод достаточно крупный, рожать будет тяжело. Но мама отгоняла плохие мысли:

- Думала, если что - меня «прокесарят».

30 апреля женщина отправилась в ЦРБ Болотнинского района. После осмотра медики сказали, что ребенок готов появиться на свет. Ольге поставили укол, начались схватки. Роды были тяжелые.

- Заставили рожать самостоятельно - сказали, операция не нужна. Но роды шли тяжело. В итоге прибежал даже заведующий отделением, - рассказала КП-Новосибирск Ольга Горулева. - Ребенок выходил туго. Дочка сначала застряла головкой, а потом - плечиками. Врач начал материться, стал давить мне на живот изо всех сил и кричать акушерке: «Давай вытягивай!» Акушерка дернула ребенка. Раздался плач. Так Полина появилась на свет.

Врачи осмотрели малышку, а маму успокоили: «Все хорошо, здорова. Девочка-богатырь: вес - 4470 граммов, рост - 61 сантиметр».

Оказалось, что у девочки - перелом. Фото: личный архив.

«НЕ НРАВИТСЯ МНЕ ЕЕ РУЧКА»

Маленькую Полю запеленали, принесли маме. Малышка уснула. Наутро женщина начала перепеленывать дочь и увидела на ее руке синяк и припухлость. В это время в палате была медсестра.

- Не нравится мне ее ручка, - произнесла медик, тоже заметив травму.

Девочке сделали рентген. По снимку поставили диагноз «вывих плеча».

- Утром 1 мая дочь унесли в детское отделение. Там ей без наркоза попытались вправить плечо, наложили гипс, - говорит Ольга.

«ОКАЗАЛОСЬ, МОЙ РЕБЕНОК БЫЛ МЕРТВ!»

Спустя некоторое время девочке снова сделали рентген - он показал, что плечо вправили неверно. Врачи ЦРБ вызвали травматолога из Новосибирска. Маленькой Поле было всего три дня, когда эту болезненную процедуру провели еще раз. Правда, на этот раз как положено, под наркозом. Но во время манипуляции девочка перестала дышать, перенесла клиническую смерть.

- Сердце на какое-то время остановилось. Мой ребенок был мертв. Может быть, потому что анестезиолог переборщил с наркозом? Слава богу, Полю откачали, она задышала. Наложили повязку. Я думала, что все закончилось, но оказалось - нет, - продолжает сибирячка.

Ребенка выписали из роддома в удовлетворительном состоянии - так написали врачи. Фото: личный архив.

«У НЕЕ РУЧКА, КАК У СЛОМАННОЙ КУКЛЫ»

4 мая сделали очередной снимок. И снова результаты тревожные. У маленькой Полины диагностировали уже не вывих, а перелом! Маму с ребенком экстренно отправили на «Скорой» в Новосибирскую областную больницу.

- Уже там нам сделали томограмму, которая показала перелом головки плечевого сустава. Кость была просто разворочена! Ребенка прооперировали. Моя Полина сейчас вся в катетерах, из плеча торчат два огромных штыря, все в крови… Ей уже в какой раз дают наркоз... У нее сейчас ручка, как у сломанной куклы, прицеплена к телу штырями, - рыдает многодетная мама. - Врачи Болотнинской ЦРБ пишут в справках о выписке, что у Полины удовлетворительное состояние. Они вообще видели мою дочку? Она чуть не умерла! Она может остаться калекой!

Врачи областной больницы пока никаких прогнозов не дают. Наблюдают, как справляется детский организм. Если рука восстановится, семью Горулевых ждет курс реабилитации: бассейн, массажи. Медики всеми силами пытаются спасти новорожденной ручку, готовят девочку ко второй операции. А самой маме, видимо, придется судиться.

«Комсомолка» обратилась за комментарием в районную больницу, но там комментировать ситуацию отказались, мы направили запрос в минздрав.

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