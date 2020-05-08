Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 9 мая 2020 года: День Победы отмечаем в самоизоляции и без парада

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 9 мая 2020 года тревожные: за прошедшие сутки в регионе выявили 73 новых случаев заболевания COVID-19. Для области это новый рекорд по числу выявленных больных с коронавирусом за день. Как сообщили в оперативном штабе, общее число заболевших с начала вспышки заболевания выросло до 949 человек.

Вспышка коронавируса внесла свои коррективы в празднование Дня Победа: никакого традиционного парада на площади Ленина не будет. Однако новосибирцы увидят пролет авиации в небе над городом.

КОРОНАВИРУС У ДЕТЕЙ

За прошедшие сутки врачи увезли в больницу еще четверых детей с коронавирусом. Общее число детей, заболевших COVID-19 выросло до 46 человек. По данным оперативного штаба, в детскую больницу №3 госпитализированы 72 ребенка с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом.

НОВЫЙ ГОСПИТАЛЬ НА ПРАВОМ БЕРЕГУ

В Новосибирске открыли четвертый госпиталь для больных коронавирусом на базе городской клинической больницы №12. Учреждение рассчитано на 190 коек, каждая из которых имеет точку доступа к кислороду. Здесь работает полный штат врачей, есть все необходимые средства защиты. Как сообщили в минздраве, сейчас в новый госпиталь перевозят пациентов из других инфекционных госпиталей для долечивания, а также бессимптомных больных.

ПИК ЕЩЕ НЕ ПРОЙДЕН

Новосибирские власти не будут смягчать режим самоизоляции в ближайшее время, продлить действие правил намерены после 11 мая. — Пик еще не пройден. Но и сидеть в жесткой самоизоляции мы тоже не можем. Экономика стоять не должна. Я думаю, что в регионах самоизоляцию продлят. Только вот в какой степени будут ограничения — в каждом регионе решения будут приняты по-разному, — заявил полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.

ВРАЧИ В ЗАЩИТНЫХ КОСТЮМАХ ПЕРЕПУГАЛИ ГОРОЖАН

Житель Бердска проехал с врачами в лифте и пожалел об этом. Пользователей соцсетей написал, что поздоровался и отвернулся от них. А потом подумал, что надо было в лифт не заходить.

- Рассказал жене и получил от нее по полной. Потом с мылом умывался и промывал нос и горло. А как бы вы поступили, если к вам бы приехал лифт с такой бригадой?- спросил анонимный автор.

В минздраве Новосибирской области пояснили, что молодой человек зря испугался. Когда медики выходят из «красной зоны», где есть зараженный пациент, то выкидывают всю одежду и переодеваются в другую.

НЕЧЕГО ЕСТЬ, НЕКУДА ИДТИ

Застрявшие в Таиланде российские туристы оказались на улице без средств к существованию. Границы с РФ по-прежнему закрыты, а материальная помощь на сайте госуслуг не покрывает расходов. Семьи вынуждены просить помощи у местных жителей — те подселяют иностранцев и раздают туристам бесплатную еду.

ДОРОГИ МОЮТ С ХЛОРКОЙ

Дорожники отмыли привокзальную площадь в Новосибирске в рамках борьбы с коронавирусом. Рабочие обработали асфальт и плитку специальными средствами. Этот раствор эффективно уничтожает бактериальные клетки, грибки, споры бактерий и вирусные частицы. Все дезинфекторы оснащены защитными масками, перчатками, одноразовыми костюмами, и бахилами.

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