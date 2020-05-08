2020-05-08T19:48:35+03:00
Общество

В чулках и с пулеметом: сибирячка оголилась в честь 9 мая

Девушка снялась в откровенной фотосессии, которую посвятила военным. Она не видит в снимках ничего скандального, наоборот, считает, что они восхваляют советскую армию
Никита МАНЬКО
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Девушка снялась в откровенном стиле пин-ап с настоящим пистолет-пулеметом Шпагина. Фото: предоставлено Алисой АРЕФЬЕВОЙ.Девушка снялась в откровенном стиле пин-ап с настоящим пистолет-пулеметом Шпагина. Фото: предоставлено Алисой АРЕФЬЕВОЙ.
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Новосибирская косплей-модель Алиса Арефьева устроила провокационную фотосессию к 9 мая. Девушка снялась в откровенном стиле пин-ап с настоящим пистолет-пулеметом Шпагина, с которым советские солдаты прошли войну.

— Образ хотелось сделать милым, веселым и немного сексуальным — в соответствии с канонами жанра пин-ап. Дома как раз лежали детали от советской формы, я решила использовать их в декоре костюма, чтобы добавить узнаваемости советской армии. Пистолет-пулемет мне предоставил реконструктор, пистолет самый настоящий — с 1941 года, — рассказала КП-Новосибирск Алиса Арефьева.

Фотосессия девушки в честь 23 февраля. Фото: предоставлено Алисой АРЕФЬЕВОЙ.

Фотосессия девушки в честь 23 февраля. Фото: предоставлено Алисой АРЕФЬЕВОЙ.

По словам Алисы, ее фотографии — это своеобразная открытка для военнослужащих к 9 мая. Модель рассказала, что всегда ходила на парад 9 мая и уважает героев Великой Отечественной войны, а в своих фото не видит ничего скандального, это просто творчество. Ранее косплеерша уже снималась в соблазнительном милитари-образе к 23 февраля. Модель призналась, что с детства любит праздники советской армии и вообще не равнодушна к исторической и военной тематике.

— 9 мая я люблю, всегда выходила гулять — смотреть на парад, выставку военных машин и оружия. В этом году, к сожалению, все отменилось из за коронавируса. А я решила внести свой вклад в праздничное настроение своими открытками, — говорит Алиса Арефьева. — Хорошо, что в Новосибирске есть фанаты истории и реконструкторы, которые помогают сохранить память Великой Отечественной войне и помогли мне реквизитом.

Девушка не стесняется показывать свои формы. Фото: предоставлено Алисой АРЕФЬЕВОЙ.

Девушка не стесняется показывать свои формы. Фото: предоставлено Алисой АРЕФЬЕВОЙ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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