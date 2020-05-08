Энергия Победы

Великой Отечественной войне не было равных во всей предшествующей всемирной истории не только по масштабам и ожесточенности, но и по той огромной роли, которую в ней играла техника. Невозможно представить себе эту войну без использования электрической энергии - и в моторах боевых машин, и в цехах заводов, работавших в тылу для фронта и для Победы. А поэтому День Победы - это еще и повод добрым словом вспомнить людей, чьим тяжелым трудом обеспечивалось энергоснабжение огромной воюющей страны.

Военные годы открыли новую главу и в истории энергетики Новосибирска. К 22 июня 1941 года в городе работали две ТЭЦ, чьих мощностей не всегда хватало для снабжения города и в мирное время. А тем временем в Новосибирск стали эвакуировать промышленные предприятия с запада страны. На ТЭЦ-2 форсировали работы по вводу турбогенератора № 2 и котла № 3. А 27 сентября 1942 года в Новосибирске состоялся митинг в честь пуска первого агрегата ТЭЦ-3. Нагрузка на энергосистему сразу выросла. Электрические сети работали на пределе, даже с перегрузкой - и в этих условиях еще надо было обеспечить бесперебойную работу промышленных предприятий. Чтобы не мешать этой работе, ремонт ЛЭП в случае необходимости проводился только в ночные часы, по праздникам или выходным в жестко ограниченное время. В 1942 году был достигнут рекордный по сравнению с 1941-м прирост выработки электроэнергии - 73,2% (в предыдущие годы среднегодовой прирост составлял 23%).

Когда война закончилась, к мирной работе вернулись ушедшие на фронт энергетики, позднее их ряды пополняли и другие фронтовики, как ветеран АО «РЭС» Василий Горелов. Василий Григорьевич был призван в армию в 1944 году и попал на Забайкальский фронт. Страна уже отпраздновала День Победы, а для Василия Горелова война была еще впереди: ему и его боевым товарищам предстояло поставить точку во Второй мировой, разгромив Японию.

- Запомнился тяжелый поход через безводные пространства Маньчжурии в августе 1945-го. Стояла жара, озера, обозначенные на картах, были сухими. А когда переходили через Большой Хинган, тут уже увидели горные реки. А потом вступили в бой, - вспоминает ветеран.

Самый тяжелый бой был под населенным пунктом Датунь - за него Василий Горелов получил орден Славы III степени (а затем был еще орден Отечественной войны).

- Били по противнику прямой наводкой, - говорит Василий Григорьевич, артиллерист, обслуживавший сорокапятку. - Я тогда не считал, но потом стало известно, что мы уничтожили 30 станковых пулеметов, 60 солдат и офицеров, шесть повозок противника. Потом нам дали команду не стрелять. Мы отступили, прилетел самолет с командирами, которым противник и сдался.

После войны Василий Горелов служил в войсках МВД, а затем 37 лет отработал в Приобских электрических сетях.

- Нелегко было: строилось много новых линий и подстанций, но мы знали, что каждый километр электросетей - это еще один шаг вперед к новой, небывалой раньше жизни, - добавляет он.

Когда отгремели последние залпы войны и страна начала возвращаться к мирной жизни, энергетики снова оказались на переднем крае восстановления народного хозяйства. И в дальнейшем развитии промышленного потенциала Западной Сибири они тоже играли первые роли. Сотрудники АО «РЭС» продолжают нести свою высокую миссию и в наши дни. В книгу истории энергетики Сибири каждый день вписываются новые почетные главы.

Газета «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области».