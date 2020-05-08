8 мая на радио «Комсомольская правда» - «Новосибирск» 98.3 FM прозвучат песни, посвященные Дню Победы!
Слушайте, пишите, звоните и пойте вместе с нами!
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8 мая с 8:00 до 11:00 и с 16:00 до 18:00 на нашем радио на волне 98,3 FM прозвучат песни, посвященные Дню Победы! Слушайте, пишите, звоните и пойте вместе с нами! Эфир можно послушать на радио (волна 98,3 FM) или онлайн по ссылке www.nsk.kp.ru/radio
В эфире - праздничная программа к Дню Победы.Multistreaming with https://restream.io/