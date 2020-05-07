Майские праздники в режиме самоизоляции: не забыть про электробезопасность

С приходом весеннего тепла наши соотечественники стараются провести праздничные и выходные дни на дачах и приусадебных участках, хоть и в режиме самоизоляции. В праздник традиционно повышается нагрузка на электрические сети и учащаются случаи бытового электротравматизма. Что касается детей и подростков, в эти дни они, несмотря на все ограничения, играют на улице, в том числе и в охранных зонах электроустановок и линий электропередачи.

Невзирая на сложную эпидемиологическую обстановку, начинается активный строительный сезон, используется различная грузоподъемная и землеройная техника, что также требует внимательности при работе вблизи трасс воздушных и кабельных линий. И здесь не лишним будет напомнить, что производство каких-либо работ, угрожающих целости проводов и кабелей, без согласования с АО «РЭС» запрещается. Лица, получившие решение о согласовании работ в охранных зонах, обязаны осуществлять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность объектов электросетевого хозяйства.

Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» закреплено, что охранная зона для линий электропередачи напряжением 110 кВ, 35 кВ, 10 кВ и 0,4 кВ составляет, соответственно, 20, 15, 10 и 2 метра в обе стороны от параллельных вертикальных плоскостей по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении. Охранной зоной трасс электрических кабелей является поверхность земли, расположенная над подземными кабелями плюс по 1 метру в обе стороны от крайних кабелей, а при прохождении кабельных линий в городах под тротуарами - на 0,6 метра - в сторону зданий и сооружений и на 1 метр - в сторону проезжей части улицы.

АО «РЭС» еще раз напоминает гражданам, должностным лицам и родителям о соблюдениях правил безопасного поведения с электричеством в быту и при производстве работ в охранных зонах электроустановок и линий электропередачи.

Родителям стоит рассказать детям, находящимся в дни самоизоляции в основном дома, о самых элементарных правилах обращения с электричеством в быту и о том, какую опасность таят в себе электроустановки во дворах или протянувшиеся вдоль улиц линии электропередачи.

Категорически запрещается:

• проникать в трансформаторные подстанции, открывать дверцы электрических устройств;

• влезать на опоры и играть под линиями электропередачи;

• бросать что-либо на провода, запускать воздушного змея и рыбачить вблизи ЛЭП;

• приближаться к оборванному проводу линии электропередачи, свисающему или лежащему на земле, на расстояние ближе 8 - 10 метров;

• детям - пользоваться электроприборами без разрешения взрослых;

• пользоваться неисправными электроприборами, браться за провода электроприборов мокрыми руками, тянуть за провода.

Обнаружив оборванные, провисшие или касающиеся элементов опор провода, открытые или поврежденные двери электрощитовых, трансформаторных подстанций и другие неполадки в электрических сетях, стоит немедленно сообщить о возникшей аварии по телефонам экстренных служб: 101, 112 либо по телефону, указанному на ближайшей к повреждению подстанции.

Диспетчерская служба АО «РЭС» работает круглосуточно.

Телефон доверия АО «РЭС»: (383) 289-41-00.