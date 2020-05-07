Больше всего новосибирцы скучают по свободе, работе и общению

Школа новой политики проводила опрос в социальных сетях. Участникам предлагали либо ответить на вопросы в переписке, либо заполнить анкету самостоятельно онлайн.

В исследовании приняли участие 6640 человек из 12 городов России: Калуги, Новосибирска, Краснодара, Костромы, Белгорода, Челябинска, Липецка, Ростова-на-Дону, Самары, Воронежа, Томска и Нижнего Новгорода, в возрасте от 18 до 40 лет, мужчин и женщин среди них поровну.

Дата проведения опроса: с 20 по 26 апреля.

Уникальность исследования: партия «Новые люди» помимо количественного опроса предложила респондентам открытые вопросы. Например, по чему больше всего скучают россияне во время эпидемии коронавируса. И как она повлияла на их жизнь. В результате помимо цифр в руках социологов оказались тысячи настоящих историй людей.

640 жителей Новосибирска в возрасте от 18 до 40 лет ответили на злободневные вопросы масштабного исследования. Подавляющее большинство из них сохранили рабочие места. 476 человек в настоящее время продолжают работать и для 407 из них (63,53%) «все осталось как прежде». 40 респондентов (6,24%) не уверены, что получат зарплату, а еще 30 опрошенных (4,65%) точно знают, что их заработная плата за период коронакризиса будет сокращена.

106 новосибирцев были отправлены в отпуск. Более двух третей из них, а это 73 человека (11,38%), - в неоплачиваемый. 33 участникам опроса (5,14%) работодатели сохранили зарплату на период отпуска. 31 человек (4,77%) покинул работу по собственной инициативе, 27 опрошенных (4,28%) лишились работы по инициативе работодателя.

Выяснилось, что у большинства новосибирцев, потерявших работу, нет накоплений

Исследование партии «Новые люди» выявило, что 49 человек (37,72%) из тех, кто потерял работу, не имеют большой «подушки безопасности» - сбережений хватит лишь на месяц или менее, еще 45 респондентов (34,13%) имеют сбережения на пару месяцев жизни. 19 опрошенных (14,37%) сказали, что денег хватит примерно на полгода, а вот у 18 человек (13,77%) вообще нет проблем с деньгами и переживаний на этот счет.

Свои дальнейшие перспективы жители Новосибирска, не имеющие сбережений более чем на полгода жизни, связывают с получением новой работы.

О намерении искать легальную работу в анкетах рассказали 29 человек (25,69%), еще 20 (17,36%) - готовы искать нелегальный заработок.

Дальнейший хит-парад доверия сибиряков, находящихся в сложной финансовой ситуации, выглядит следующим образом: 13 человек (11,11%) готовы просить деньги в долг у близких, 8 человек (6,94%) надеются на то, что им поможет государство. Меньше всего опрошенные доверяют банкам: обратиться за кредитом намерены всего два человека (1%) из опрошенных.

Главный вопрос исследования партии «Новые люди»: по чему же больше всего скучают жители Новосибирска в период пандемии и самоизоляции и чего не хватает сильнее всего? 97 человек (15,18% опрошенных) указали, что соскучились по работе. Немного меньше - 81 человек (12,61%) - признались, что в эти дни не хватает свободы. Другие варианты не столь популярны в нашем городе: 25 человек (3,92%), принявших участие в опросе, скучают по общению с друзьями и близкими, еще 23 (3,55%) - по финансовому достатку, деньгам, зарплате. А вот по посещению кафе и баров соскучились всего 10 человек (1,59%).

Судя по ответам жителей Новосибирска, прежде всего готовыми к коронакризису оказались высокотехнологичные компании.

- Я из IT-сферы. Все сотрудники подкованы в новых технологиях, у всех есть возможность работать из дома. Переход на удаленную работу прошел за два дня - сбоев в работе не было. Это, пожалуй, самая устойчивая сфера сегодня, - рассказал один из участников опроса.

Интересно, что и органы власти также демонстрируют высокую готовность к подобным ситуациям. Об этом свидетельствуют слова одной из собеседниц, чиновницы среднего звена:

- Моя жизнь изменилась только тем, что я работаю из дома. И удивительно, но у меня работы стало даже меньше, потому что теперь не надо кучу времени тратить на общение с теми, кто приходит к нам в подразделение.

Вместе с тем необходимость самоизоляции, похоже, становится причиной для роста тревожности среди жителей нашего города. В особенности это касается тех, чье благосостояние ухудшилось.

- Я боюсь за государство, за то, что ждет нас в будущем. Я не знаю, на кого надеяться: дома я не могу зарабатывать деньги, а государство не заботится о народе, - делится своими опасениями один из участников опроса.

Однако позитивно настроенных жителей Новосибирска осталось еще много:

- Люди вокруг стали нервные какие-то, стали больше пить. Все на улицах, так как работой не заняты. А я катаюсь на велосипеде и мне в целом хорошо.

Самыми популярными словами в ответах опрошенных жителей Новосибирска были «прогулки», «работа», «близкие», «общение». Это то, чего больше всего не хватает всем нам. В Томске, например, по прогулкам совсем не скучают. А вот в Ростове-на-Дону (и только там!) среди того, чего больше всего не хватает, упоминаются богослужения, походы в церковь.

В партии «Новые люди» заявили, что в ближайшее время предоставят открытый доступ к результатам этого масштабного исследования на сайте стопкоронакризис.рф.