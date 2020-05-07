«Они звали меня в громкоговоритель, кричали на всю улицу»: сибирячку с коронавирусом принудительно увезли в больницу, когда она практически выздоровела

Возле подъезда две полицейские машины, недалеко от них дежурит машина скорой помощи и Роспотребнадзор. Вокруг собираются зеваки без масок, все похоже на операцию по задержанию опасного преступника. Но нет. Таким образом сибирячку Елену Лапочку госпитализировпли в больницу с коронавирусом. Она - не жесткая противница всех правил, сама ещё три дня назад упрашивала врачей: «Заберите меня в больницу». Те твердили одно: анализов у вас нет, оснований забрать тоже, сидите дома. Теперь же пришли с конвоем.

Дома у жительницы Новосибирска остался несовершеннолетний ребенок и бабушка, за которой требуется постоянный уход. Если ребенка удалось пристроить, то пенсионерка сейчас одна. Тем временем Елена сидит в «заточении» и ждет, когда у нее возьмут очередные анализы.

Елена заболела 22 апреля и лечилась сама. Фото: личный архив.

«Я БЕЗ РЕБЕНКА НЕ ЛЯГУ»

Елена Лапочка работает в больнице нейропсихологом - в отделении детской неврологии. Инфекцию сибирячка подхватила на работе. 22 апреля у нее поднялась высокая температура.

- Я оформила больничный. Температура у меня была 39. Я буквально валилась с ног. Вызвала скорую. Мне сказали, что врачи не приедут, ведь коронавирус у меня неподтвержденный, а работают они сейчас только в режиме SOS. Посоветовали обратиться к терапевту по месту жительства, - рассказала «КП-Новосибириск» Елена Лапочка.

Сибирячка вызвала домой врача, тот приходить отказался: «ссылался на то, что у них нет средств защиты!». Женщина обзванивала все инстанции и в итоге добилась, чтобы у неё взяли мазок на коронавирус.

- Прошло три дня, а от врачей ни ответа, ни привета. Я уже сама позвонила в поликлинику, чтобы узнать результаты. Мне ответили: раз результаты не пришли, значит все хорошо. Я спросила у них в шутку, могу ли выйти погулять? Ответ был: вроде можно, вы же не приехали откуда-то - говорит жительница Новосибирска. – Я чувствовала себя очень плохо. Снова вызвала скорую. Они увезли меня в больницу на Шамшиных, 40 с затруднённым дыханием, однако госпитализировать отказались. «Официально у вас не поставлен диагноз, мы не можем вас забрать», однако взяли повторные мазки.

И вот спустя неделю, когда Елена почти вылечилась, ей наконец-то позвонили из Роспотребнадзора.

- Сообщили, что у меня короновирус подтверждён! Необходимо срочно госпитализироваться! А я уже переболела, чувствовала себя хорошо. Не поздновато ли? У меня уже к тому времени прекратились приступы одышки, да и температура нормализовалась, - объясняет Елена.

Вместе с результатами анализов к сибирячке домой нагрянули нежданные гости – сотрудники Роспотребнадзора. Они объяснили Елене, что нужно лечь в больницу.

- Я была не против, но только если меня полностью обследуют, проведут КТ, потому что в то время все еще были проблемы с дыханием. Мне пообещали, что свозят в больницу и проведут все нужные клинические исследования, - вспоминает Елена. – Еще один вопрос оставался открытым – куда определить моего ребенка? У него не подтвердился коронавирус, соответственно, везти его в больницу нет причин. Со мной госпитализировать его отказались, так как во взрослое отделение нельзя детям. А в детское - нельзя мне. Так же мы живем с бабушкой, за которой требуется постоянный уход. Поэтому я отказалась от госпитализации. Мне сказали, что заберут тогда меня с полицией по решению суда, - вспоминает Елена.

В Инфекционку ее приехали забирать по постановлению суда. Фото: личный архив.

«ОНИ ЗВАЛИ МЕНЯ В РУПОР»

Эпидемиологи сдержали свое обещание. Через час под окнами Елены собрались абсолютно все – сотрудники скорой помощи, полиция и сотрудники Роспотребнадзора. Елене позвонили на сотовый, сообщили, что судебное решение готово.

- Они отправили мне его в Whatsapp. Полиция уже начала в рупор объявлять: «Елена Геннадьевна, выходите. Вас ждет машина скорой помощи». Этот цирк почти весь двор собрал. Жалко, на телефон снять не успела, - говорит сибирячка. И добавляет: правоохранительные органы приехали к ней домой без масок. Поэтому и боялись подняться к ней в квартиру.

- Я согласилась «сдаться». Оставила ребенка и бабушку одних. Узнав о ситуации, моя подруга, живущая в области, приехала на следующий день, чтобы забрать моего сына к себе, - объясняет женщина. - За бабушкой сейчас присматривают мои друзья, покупают ей продукты и оставляют под дверью.

Саму «бунтарку» привезли в инфекционную больницу. По словам Елены, условий в госпитале нет никаких. Палата на двоих человек, туалет в конце коридора один на всех, душа нет! Еда невкусная, пациенты ходят без масок.

- Я спросила, будут ли мне делать КТ, медсестра на меня смотрит и говорит: «Ты что такая наивная? Никто вас никуда не повезет». Спросила, чем меня лечить будут, пообещали мерить температуру каждый день, - описывает происходящее в больнице молодая мама.

Девушка о происходящем рассказывает в соцсетях. Фото: личный архив.

ПЕРЕЕЗД ИЗ БОЛЬНИЦЫ

Через несколько за пациентами приехала машина, им сказали, что их переводят в другое место. Никто заранее не был предупрежден.

- Мы собрались толпой, нас рассадили в машины скорой помощи и повезли. Куда именно, никто не сказал. Когда я вышла, то увидела перед собой лес. Нас встретили охранники в масках, все в черном, и с автоматами. Со стороны смешно, но на самом деле страшновато, - рассказывает Елена. – Вроде по карте рядом с нами Заельцовское кладбище.

Елена предполагает, что их привезли в какой-то старый дом отдыха. В палатах так же по два человека. Удобства все есть. По описанию сибирячки осмотр происходит странно – врачи заходят в комнату, спрашивают фамилию и уходят. Но обещание свое сдержали, температуру измеряют два раза в день.

- Мазок на коронавирус у меня брали 3 мая последний раз. Его результат я узнала, только когда врача в коридоре поймала. По его словам, анализ показал отрицательный результат. Когда попросила посмотреть бумаги, то доктор заявил: «Ой, а у вас положительный». Мне кажется, они вообще потеряли мои анализы, - рассуждает сибирячка.

Пришлось ругаться с врачом, чтобы добиться повторного анализа. Ей сказали, что сделать его только 13 мая, но после скандала согласились взять мазок 7 числа. А вот когда будут результаты, снова непонятно.

Что имеем в итоге: как только Елена почувствовала первые признаки коронавируса, обследовать и госпитализировать ее не хотели. Но узнав про результаты анализов, которые уже устарели и пришли через неделю, устроили переполох. Человек почти здоров, а его отправляют к больным. Все это время Елена транслирует свои «приключения» в социальные сети. Минздрав посты сибирячки пока не комментирует, мы направили туда запрос.

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