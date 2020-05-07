МТС запускает для детей пятидневный онлайн-марафон чтения стихов и рассказов о войне

Горячая линия будет доступна жителям Новосибирской области с 12:00 до 22:00 по местному времени.

Акцию инициировали волонтеры, которые уже больше месяца читают детям из всех регионов России сказки на ночь в рамках проекта «В сказку - из дома», организованного компанией МТС, Российским движением школьников и Российской государственной детской библиотекой.

Ребята смогут прослушать более 150 рассказов и стихотворений о Великой Отечественной войне из коллекции Национальной электронной детской библиотеки, которые специально отобраны психологами для двух возрастных категорий: 8-10 и 11-14 лет. Волонтеры прочитают детям произведения Николая Богданова, Юрия Германа, Александра Твардовского, Константина Паустовского, Льва Кассиля, Самуила Маршака, Константина Симонова и других авторов.

Звонков школьников будут ждать более 350 волонтеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Саратова, Нижнего Новгорода, Кемерова, Южно-Сахалинска и других городов России. Среди них вожатые Российского движения школьников, библиотекари, сотрудники МТС, актеры региональных театров, студенты факультета журналистики МГУ им. М.В.Ломоносова и других российских вузов. Также школьники смогут прослушать заранее записанные произведения, прочитанные ведущими «Детского радио».

Напомним, что в рамках федерального проекта «В сказку – из дома» для детей до 14 лет была запущена бесплатная горячая линия сказок и масштабный конкурс чтецов под руководством российских звезд.

По телефону бесплатной горячей линии 8-800-250-10-51 волонтеры каждый вечер с 19:00 до 22:00 читают детям со всей страны сказки из коллекции Национальной электронной детской библиотеки. Также ребята могут поучаствовать в конкурсе чтецов сказок и побороться за возможность в режиме видеосвязи пообщаться со звездой, а позднее – попасть на персональную экскурсию в главную библиотеку страны – Российскую государственную библиотеку в Москве. Для этого участникам от 6 до 14 лет необходимо записать на видео или аудио собственное прочтение сказки и загрузить работу на платформу благотворительного проекта «Поколение М» до 31 мая 2020 года. В экспертное жюри вошли российский летчик-космонавт Александр Лавейкин, капитан атомного ледокола «50 лет Победы» Дмитрий Лобусов, главный продюсер телеканала «Мульт» Татьяна Цыварева, ведущие детских и юношеских программ Алексей Лысенко и Оксана Фёдорова, ди-джеи «Детского радио» Алё-Алёна и Гарик, сопредседатель Российского движения школьников Яна Чурикова.

Проект организован компанией МТС, Российским движением школьников и Российской государственной детской библиотекой при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Информационными партнерами выступили «Детское радио», телеканал «Мульт», Московский музей космонавтики.