2020-05-07T08:12:40+03:00
Умные вещи

МТС запускает для детей пятидневный онлайн-марафон чтения стихов и рассказов о войне

Волонтеры горячей линии до 11 мая включительно по бесплатному номеру 8-800-250-10-51 прочитают новосибирским ребятам произведения о подвигах солдат и жизни людей в военные годы
Поделиться:
Фото предоставлено пресс-службой «МТС Сибирь».Фото предоставлено пресс-службой «МТС Сибирь».
Изменить размер текста:

Горячая линия будет доступна жителям Новосибирской области с 12:00 до 22:00 по местному времени.

Акцию инициировали волонтеры, которые уже больше месяца читают детям из всех регионов России сказки на ночь в рамках проекта «В сказку - из дома», организованного компанией МТС, Российским движением школьников и Российской государственной детской библиотекой.

Ребята смогут прослушать более 150 рассказов и стихотворений о Великой Отечественной войне из коллекции Национальной электронной детской библиотеки, которые специально отобраны психологами для двух возрастных категорий: 8-10 и 11-14 лет. Волонтеры прочитают детям произведения Николая Богданова, Юрия Германа, Александра Твардовского, Константина Паустовского, Льва Кассиля, Самуила Маршака, Константина Симонова и других авторов.

Звонков школьников будут ждать более 350 волонтеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Саратова, Нижнего Новгорода, Кемерова, Южно-Сахалинска и других городов России. Среди них вожатые Российского движения школьников, библиотекари, сотрудники МТС, актеры региональных театров, студенты факультета журналистики МГУ им. М.В.Ломоносова и других российских вузов. Также школьники смогут прослушать заранее записанные произведения, прочитанные ведущими «Детского радио».

Напомним, что в рамках федерального проекта «В сказку – из дома» для детей до 14 лет была запущена бесплатная горячая линия сказок и масштабный конкурс чтецов под руководством российских звезд.

По телефону бесплатной горячей линии 8-800-250-10-51 волонтеры каждый вечер с 19:00 до 22:00 читают детям со всей страны сказки из коллекции Национальной электронной детской библиотеки. Также ребята могут поучаствовать в конкурсе чтецов сказок и побороться за возможность в режиме видеосвязи пообщаться со звездой, а позднее – попасть на персональную экскурсию в главную библиотеку страны – Российскую государственную библиотеку в Москве. Для этого участникам от 6 до 14 лет необходимо записать на видео или аудио собственное прочтение сказки и загрузить работу на платформу благотворительного проекта «Поколение М» до 31 мая 2020 года. В экспертное жюри вошли российский летчик-космонавт Александр Лавейкин, капитан атомного ледокола «50 лет Победы» Дмитрий Лобусов, главный продюсер телеканала «Мульт» Татьяна Цыварева, ведущие детских и юношеских программ Алексей Лысенко и Оксана Фёдорова, ди-джеи «Детского радио» Алё-Алёна и Гарик, сопредседатель Российского движения школьников Яна Чурикова.

Проект организован компанией МТС, Российским движением школьников и Российской государственной детской библиотекой при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Информационными партнерами выступили «Детское радио», телеканал «Мульт», Московский музей космонавтики.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Лучшие игровые наушники 2020
Почти все игры в наше время поддерживают кооперативное прохождение или онлайн-режим. Но, чтобы получить от процесса максимально приятный опыт, нужен не только топовый ПК, но и аксессуары. Сегодня "КП" расскажет о выборе игровых наушников
Новости 24
«Временная связь» по рассказу Кира Булычева: эксклюзивная премьера в Wink
На стройплощадке ЖК «Акация на Ватутина» открылся офис продаж
9 Мая в режиме онлайн: как спеть песню «День Победы» всем вместе
В Новосибирской области троих детей, больных коронавирусом, госпитализировали в больницу
В Новосибирской области коронавирусом заразились еще 67 человек
В Новосибирске умерла 29-летняя пациентка с коронавирусом: в минздраве рассказали о ней
ГВАРДИЯ рекомендует проверить исправность кнопок тревожной сигнализации!
АО «РЭС» вошло в десятку крупных налогоплательщиков по объемам отчислений страховых взносов на обязательное социальное страхование
«Вызвали реанимацию»: в Новосибирске 24-летний парень пытался покончить с собой
Новосибирцы на дорогой иномарке слили бензин с «Жигулей»
«Их топили и душили»: сибирячка откопала на помойке пакет с котятами, над которыми издевалась пьяная компания
В Новосибирск прилетят туристы из Индонезии
Более 80 ветеранов новосибирских железнодорожных предприятий получили помощь волонтеров Западно-Сибирской магистрали в период самоизоляции
Рассказываем, когда в Новосибирске отключат горячую воду в 2020 году
«Таких в мире всего три»: над Новосибирском взлетит легендарный «МиГ-3»
«Обиделась на маму»: в Новосибирске всю ночь искали сбежавшую из дома школьницу
Стало известно, почему по улицам Новосибирска потекли багровые реки
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 7 мая: рассказываем, что происходит в регионе
В Новосибирских гипермаркетах отказываются обслуживать покупателей без масок
Новосибирского массажиста, рассказавшего о вспышке коронавируса в поликлинике, обязали стать фельдшером
«Огромная потеря»: в АЛЛТЕК подтвердили гибель своего основателя Дмитрия Босова
Глава Роспотребнадзора: «Снятие блокировки по коронавирусу может проходить в три этапа»