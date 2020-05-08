Сотрудники Новосибирского электродного завода присоединились к флешмобу Группы ЭПМ «Ребята, #прорвемся!»

Рабочие, задействованные в непрерывном производстве, записали короткие обращения, в которых рассказывают о продукции завода для ведущих российских предприятий и призывают коллег заботиться о здоровье, соблюдая дополнительные меры безопасности.

Напомним, что Группа ЭПМ присоединилась к инициативе металлургических компаний России #прорвемся. Цель акции - передать коллегам с других российских предприятий непрерывного цикла слова приветствия и поддержки, напомнить, что даже в самых непростых условиях важно сохранять позитивный настрой и помнить о соблюдении противоэпидемических мероприятий.