2020-05-06T21:00:17+03:00
Общество

Сотрудники Новосибирского электродного завода присоединились к флешмобу Группы ЭПМ «Ребята, #прорвемся!»

Сотрудники НовЭЗ получили эстафету от коллег из «Донкарб Графит» и Новочеркасского электродного завода
Поделиться:
Фото предоставлено ЭПМ-НовЭЗ.Фото предоставлено ЭПМ-НовЭЗ.
Изменить размер текста:

Рабочие, задействованные в непрерывном производстве, записали короткие обращения, в которых рассказывают о продукции завода для ведущих российских предприятий и призывают коллег заботиться о здоровье, соблюдая дополнительные меры безопасности.

Напомним, что Группа ЭПМ присоединилась к инициативе металлургических компаний России #прорвемся. Цель акции - передать коллегам с других российских предприятий непрерывного цикла слова приветствия и поддержки, напомнить, что даже в самых непростых условиях важно сохранять позитивный настрой и помнить о соблюдении противоэпидемических мероприятий.

Ребята, #прорвемся! #ЭПМ_НовЭЗ.Сотрудники Новосибирского электродного завода присоединились к флешмобу Группы ЭПМ Ребята, #прорвемся! , получив эстафету от коллег из Донкарб Графит и Новочеркасского электродного завода.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Доренко знал, как жить долго. Но не хотел жить без блеска
С Сергеем Доренко, год со смерти которого мы с печалью отметим (у знаменитого журналиста разорвалось сердце, когда он мчался по Москве на мотоцикле 9 мая 2019-го), мне довелось проработать пять лет. И это были интересные годы
«Перед глазами темнело от высокой температуры, но я все равно шла к пациентам»: 10 историй медиков, умерших из-за коронавируса
«Комсомолка» рассказывает о тех, кто до последнего боролся за человеческие жизни и о том, как развивалась смертельная болезнь у них самих
Хакеры сорвали zoom-конференцию «Неотъемлемая победа. Надо ли защищать историческую правду?»
Опрошенные Экспертным институтом социальных исследований эксперты считают, что вслед за внесением поправок в Конституцию России необходимо более активно отстаивать роль страны в борьбе с фашизмом
День памятников и исторических мест 2021: история и традиции международного праздника
«КП» рассказывает о Дне памятников и исторических мест — празднике, который призывает всех неравнодушных обратить внимание на необходимость сохранения уникальной культуры народов мира
Новости 24
«Тайцы раздают нам бесплатную еду»: застрявшие в Таиланде туристы рассказали о том, как они переживают карантин вдали от дома
В Новосибирске открыли новый инфекционный госпиталь на 190 мест
Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 8 мая 2020 года составило 876 человек
«Это вообще борщ полный»: солистка «Вороваек» раскритиковала клип жены полицейского, спевшей про АУЕ
В Новосибирской области было выписано 22 пациента, выздоровевших от коронавируса
Вышел из дома и пропал: в Новосибирске ищут мужчину с родинкой на шее
Красиво летят: смотрим видео с генеральной репетиции воздушного Парада Победы 9 мая 2020 года в Новосибирске
«Эта дрянь убивает наших детей»: новосибирец рассказал в соцсетях, как поймал племянника на покупке снюса
«Тут прохода нет»: новосибирцев без маски не пускают в метро
«Ехала непристегнутой»: полиция проверяет новое видео отчисленной студентки, спевшей про АУЕ
«Это просто позорище»: на больницу под Новосибирском вместо российского флага повесили немецкий триколор
Новосибирцы участвуют во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»
Ошибки и греховные привычки – в чем разница?
В Новосибирской области учительница отсудила 100 тысяч рублей у министерства образования
К юбилею Победы: жители новосибирской многоэтажки составили цифру 75 из горящих окон
Нарушителей масочного режима передали полиции
«Вышел из дома и исчез»: в Новосибирске две недели ищут 29-летнего парня с татуировками
Стало известно, во сколько пройдет парад военной авиации 9 мая 2020 года в Новосибирске
«Скорую» надо?»: в Новосибирске столкнулись внедорожник и легковушка
Генеральная репетиция воздушного Парада Победы 9 мая 2020 года в Новосибирске: самые яркие фото
Нажились на стариках: два парня из села ограбили пенсионеров на 1,5 миллиона рублей
На кассах в новосибирском метро начали продавать защитные маски
«Это же новая дорога была»: под Новосибирском мусоровоз утонул в щебне
«Временная связь» по рассказу Кира Булычева: эксклюзивная премьера в Wink
На стройплощадке ЖК «Акация на Ватутина» открылся офис продаж