2020-05-06T11:45:55+03:00
Происшествия

Нарушения общественного порядка и попытки краж: итоги минувших выходных дней

В праздничные дни сотрудниками Агентства Безопасности ГВАРДИЯ в Новосибирске были предотвращены многочисленные правонарушения, задержанные переданы полиции
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Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности «Гвардия».Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности «Гвардия».
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1 мая в 16.36 тревожная сигнализация сработала в хостеле, расположенном на проспекте К. Маркса. При заселении двое пьяных мужчин вели себя очень шумно, ругались с использованием ненормативной лексики, а потом заявили, что у них нет денег на оплату проживания. Прибывшие по тревоге бойцы ГБР вывели мужчин из здания.

1 мая в 0.40 кнопку тревожной сигнализации нажали в ресторане быстрого питания на улице Геодезической. Прибывшим через 5 минут бойцам ГБР работники ресторана указали на пожилого мужчину, пришедшего в ресторан в одних трусах. Тот отказывался объяснять цель своего визита, категорически не хотел покидать помещение, и требовал вызвать ФСБ. Странного посетителя пришлось сдать в полицию.

2 мая в 16.47 в супермаркете, находящемся в Горском микрорайоне, сотрудники охраны магазина поймали воровку. Увидев, что вызвана ГБР, та вырвалась из рук стражей, бросила спиртное и убежала. Бойцам ГБР не удалось обнаружить и задержать воровку, но кража из магазина была предотвращена.

3 мая в 21.27 сигнал тревоги поступил из студенческого общежития, расположенного на улице Космической. Бойцы ГБР ГВАРДИИ прибыли на вызов через 6 минут и застали семейную драму, грозящую перерасти в кровавое побоище. Пьяные супруги кидались друг на друга, вооружившись ножами! Гвардейцы отняли у них оружие и задержали, а после - передали сотрудникам полиции.

3 мая в 0.03 оператор системы видеонаблюдения бизнес-центра «Сити-Центр» охранник АБ ГВАРДИЯ Василий Токмаков увидел на мониторе, как из находящегося в этом же здании супермаркета выбежал мужчина, а за ним вдогонку - охранник магазина. Токмаков сообщил об этом старшему смены Евгению Занозину. Совместно с охранником Константином Брауном они немедленно кинулись на помощь коллеге и задержали убегавшего мужчину. Со слов охранника супермаркета, молодой человек украл в «Ленте» продукты питания. Задержанный был передан экипажу полиции. То, что воришка пытался скрыться, может повлиять на квалификацию его правонарушения.

3 мая в 4.55 охранная сигнализация сработала в торговом павильоне по продаже табака на улице Котовского. Оперативно прибывший по тревоге экипаж ГБР спугнул воров. До их приезда они успели только сломать жалюзи и разбить окно. Проникнуть внутрь и что-либо украсть воры не успели.

5 мая в 22.13 тревожная кнопка была нажата на АЗС на улице Немировича-Данченко. Через 2 минуты экипаж ГБР ГВАРДИИ был на месте вызова. Оператор пожаловалась на молодого человека, устроившего скандал из-за якобы недолитого ему бензина. Бойцам ГБР удалось восстановить спокойную атмосферу и урегулировать конфликт. После того как в ситуации разобрались, молодой человек покинул заправку.

5 мая в 22.54 ГБР вызвали на автозаправочную станцию, находящуюся на улице Фабричной, сообщив, что пьяный мужчина пристает к посетителям. Оперативно прибывшие бойцы ГБР выяснили, что молодой человек требует от клиентов заправки, чтобы его довезли до вокзала. Парню пришлось искать попутку в другом месте.

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