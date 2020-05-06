Депутаты Кировского района подарили 1,5 тонны овощей

Картошка, лук, капуста, свекла, морковь, редька - такой овощной набор раздали нуждающимся во время пандемии. Не забыли и про малоимущие и многодетные семьи, пожилых и людей с ограниченными возможностями здоровья. Добрая инициатива исходила от депутатов Кировского района Вениамина Пака, Евгения Подгорного, Дмитрия Асанцева, Александра Бестужева, Александра Тарасова, Дмитрия Колпакова и Сергея Трубникова, а также Общественной палаты Новосибирской области. Поучаствовали в благотворительной акции и предприниматели.

15.00. Все в сборе. Депутат Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Колпаков одет в спортивную форму. На лице - защитная маска, на руках - перчатки. Спортивная одежда нужна для того, чтобы удобнее было грузить овощи.

- Мы очень тесно взаимодействуем с городскими организациями социальной направленности. Работаем в разных направлениях ради повышения качества жизни людей. Сейчас возникла такая ситуация, что без взаимной помощи не обойтись. Очень хорошо, что бизнес, несмотря на сложные времена, помогает людям, - рассказал «КП» - Новосибирск» депутат Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Колпаков.

Действительно, совместная работа объединяет, а если еще и благотворительная, то душа радуется. Участники акции внимательно пересчитали наборы продуктов - все мешки на месте. Подъехал грузовик. Заморосил дождь, но он работе не помеха - надо уложить в кузов больше 50 мешков с сельхозпродукцией.

Дружная погрузка овощей.Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Депутат Дмитрий Колпаков рассказал, как организован процесс.

- Одни люди обращаются к нам за помощью, другие готовы оказать помощь. Наша организация - фонд «Общее дело» - выступает в качестве посредника. Мы формируем наборы и адресно доставляем. Списком овощей занимался сам предприниматель. У него есть возможность предоставить продукты, у нас - довезти, отгрузить, определить нуждающихся, - погружая капусту в грузовичок, делится подробностями с корреспондентом «КП» - Новосибирск» Дмитрий Викторович.

Вот пошел 10-й мешок, 15-й, близится 20-й… Дождь поливает, работа кипит. К этому времени депутат таскает мешки уже вместе с экспертом Общественной палаты Новосибирской области Игорем Паневым. Вдвоем быстрее да и легче.

- Общественная палата Новосибирской области всегда принимает активное участие в подобных мероприятиях, мы не обошли вниманием и эту акцию. В течение трех часов продовольствие будет развезено по пяти учреждениям города. Это поможет людям в нынешней непростой ситуации, - уверен Игорь Павлович.

По словам депутата, в состав группы волонтеров «Общего дела» входят абсолютно разные люди. Кроме этого, желающие помочь проходят специальный отбор.

Депутат Дмитрий Колпаков отмечает: эта акция не такая уж уникальная. Забота о людях - это миссия всех народных избранников. В нынешних условиях актуальность подобной помощи просто стала заметнее.

- Это происходит постоянно: волонтерский корпус при фонде «Общее дело» действует уже на протяжении нескольких лет. Мы принимаем заявки, занимаемся с уже имеющимися списками людей, попавших в трудную ситуацию, и порядка 200 наборов мы уже развезли, - добавляет депутат Дмитрий Колпаков.

Если у кого-то из жителей появилось желание также вступить в ряды добровольцев, с инициативой можно обратиться в волонтерский корпус при приемной депутата.

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