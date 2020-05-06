2020-05-06T05:20:47+03:00
Общество

Новосибирцы помогают ветеранам пережить самоизоляцию

Молодые люди дарят пожилым людям продуктовые наборы в преддверии праздника
Никита МАНЬКО
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Впервые ветераны будут отмечать 9 Мая дома, но их не обделят вниманием.Впервые ветераны будут отмечать 9 Мая дома, но их не обделят вниманием.Фото: Никита МАНЬКО
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Впервые новосибирцы будут отмечать 9 Мая дома - парад на День Победы и шествие «Бессмертного полка» перенесли из-за коронавируса. Но главный смысл этого праздника в уважении к людям - немногим оставшимся участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Уже семь лет волонтеры дарят фронтовые наборы перед 9 Мая, а теперь начали помогать всем пенсионерам на самоизоляции.

Ветераны на самоизоляции

Александр Петрович Ляпакин привык вставать спозаранку. Ко Дню Победы в Великой Отечественной войне фронтовики готовятся заранее - впереди и парад на площади Ленина, и возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата, и уроки мужества в школах - настоящий подвиг для 95-летнего человека. Так было всегда. Но глобальная угроза коронавируса спутала планы - теперь ветераны будут отмечать праздник дома.

- Из-за ситуации в мире решение было принято правильное - отменили парад, перенесли празднование. Никуда меня в эти дни уже не приглашают, да и невозможно приглашать, потому что коронавирус - серьезное заболевание. Ну а мне, как участнику Великой Отечественной войны, приходится сидеть дома, - рассказал «КП» - Новосибирск» Александр Петрович.

«Говорим через дверь»

Всего в Октябрьском районе живут более 300 пенсионеров, приравненных к ветеранам: кроме фронтовиков - труженики тыла, вдовы участников Великой Отечественной войны, дети войны и бывшие узники концлагерей. Им тоже предписано соблюдать строгую самоизоляцию. Однако без внимания они не останутся.

Волонтеры благотворительного фонда «Единство» собрали «фронтовой набор» продуктов. В котомке лежат гречка, тушенка, масло, пряники, сахар, чай... Но это не разовая акция - ветеранов поздравляют уже семь лет. Депутат Совета депутатов города Новосибирска Игорь Титаренко принимает в таких мероприятиях непосредственное участие. Заботиться о ветеранах народные избранники привыкли не только в преддверии праздника, а постоянно.

- Каждый ветеран сейчас может позволить себе этот набор. Но это, скорее, знак внимания, ведь живое общение необходимо, особенно на самоизоляции. Конечно, сегодня мы не можем подольше посидеть с ними, выпить чаю - только вручить продукты, поговорить через дверь. Но мы отдаем дань уважения фронтовикам и труженикам тыла прежде всего вниманием, благодарим их за победу, - говорит депутат Игорь Титаренко.

Волонтеры фонда «Единство» и партии «Единая Россия» ежедневно доставляют бесплатные продуктовые наборы нуждающимся как в Новосибирске, так и в сельских районах области.

- Это на 99% бесплатная помощь, но иногда пожилые люди просят купить за их деньги медикаменты или продукты. Это работа курьеров, но мы этим тоже занимаемся, причем бесплатно. Объем помощи большой: и многодетным семьям, и матерям-одиночкам, и пенсионерам в группе риска - астматикам, сердечникам и так далее, - объяснил депутат Игорь Титаренко.

Среди волонтеров фонда - участники движения «Молодая гвардия», спортсмены, члены общественных объединений. Пока тренажерные залы закрыты и соревнования отменены - молодые люди тренируются в доброте и человечности вместо самоизоляции на диване и в интернете. Это особенно нравится пенсионерам и мотивирует их беречь здоровье для будущих встреч.

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