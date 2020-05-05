Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 6 мая 2020 года: умерли двое сибиряков, выпускные под угрозой

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 6 мая 2020 года беспокоят горожан: за сутки врачи выявили 65 новых случаев заболевания COVID-19 в Новосибирске. Как сообщил оперативный штаб, общее число заболевших коронавирусом в регионе теперь составляет 746 человек, среди зараженных — 35 детей. Врачам не удалось спасти 11 человек: болезнь у умерших сибиряков протекала на фоне серьезных заболеваний.

РОДИТЕЛЬСКИЙ ФЛЕШМОБ

Родители детсадовцев возмутились: почему школьники получили сухпайки, а их семьям не положены продуктовые наборы? Новосибирцы устроили флешмоб в соцсетях, десятки людей просят власти выдать сухие пайки детям, которые пока что не могут ходить в детский сад. Помощь особенно нужна для семей с детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями, для многодетных и малоимущих семей, а еще для матерей-одиночек.Участники флешмоба создали петицию, ее подписали уже 800 человек.

ОТДАМ СУХПАЕК В ИНСТАГРАМЕ

Известный блогер и многодетная мама Марина Трубицына ответила на критику за полученный сухпаек. Семья живет обеспеченно, но не стала отказываться от помощи государства, что вызвало негодование в соцсетях. Подписчики не понимали, почему женщина, которая может купить детям дорогую одежду, ведет собственный бизнес, приняла помощь. Но многодетная мама категорически не согласна с такой трактовкой.

ПОСЛЕДНИЕ ЗВОНКИ ОТМЕНИЛИ, ВЫПУСКНЫЕ ПОД ВОПРОСОМ

Новосибирские выпускники, похоже, в этом году останутся без праздника. В мэрии Новосибирска сообщили, что ждут 12 мая, когда должны поступить указания от федеральных властей. Но уже точно известно, что в конце мая никаких последних звонков не будет, а выпускные под большим вопросом.

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