Конкурс «Клиника года - 2020»: Медицинский центр Prevent Clinic

Превентивная медицина - это направление в современной медицинской науке и практике, главной целью которой является сохранение здоровья человека за счет предупреждения развития различных заболеваний и патологий.

Именно поэтому в основе концепции работы нашего медицинского центра лежит именно превентивная медицина. Мы не только лечим уже имеющиеся заболевания, но и занимаемся их профилактикой и омоложением организма.

Медицинский центр Prevent Clinic

Адрес: Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 270/3

Тел. (383) 312-03-08

Сайт: preventclinic.ru

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