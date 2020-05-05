2020-05-05T18:18:16+03:00
Клиника года Новосибирск

Конкурс «Клиника года - 2020»: Медицинский центр Prevent Clinic

Участник конкурса «Клиника года - 2020» в номинации «Лучший специализированный медицинский центр»
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Превентивная медицина - это направление в современной медицинской науке и практике, главной целью которой является сохранение здоровья человека за счет предупреждения развития различных заболеваний и патологий.

Именно поэтому в основе концепции работы нашего медицинского центра лежит именно превентивная медицина. Мы не только лечим уже имеющиеся заболевания, но и занимаемся их профилактикой и омоложением организма.

Медицинский центр Prevent Clinic

Адрес: Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 270/3

Тел. (383) 312-03-08

Сайт: preventclinic.ru

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