Номинация «Доктор года - 2020»: Прудникова Яна Игоревна

Номинация «Доктор года - 2020»: «За сохранение здоровья населения»

Опыт работы более 5 лет

В 2015 г. Яна Игоревна окончила Новосибирский Государственный Медицинский Университет по специальности «Педиатрия». Затем прошла обучение в интернатуре по специальности «Терапия».

Повышение квалификации по специальности Гастроэнтерология на базе НГМУ

Повышение квалификации по специальности Диетология на базе НГМУ

Закончила аспирантуру по специальность «Внутренние болезни» на базе Научно-исследовательского института терапии и профилактической медицины филиала Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук»

Участник и докладчик Объединённой Европейской Гастроэнтерологической Недели (UEG Week)

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