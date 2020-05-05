Курс, который обозначил президент, - поддержка семей, бизнеса - принят и в Новосибирской области. Именно поэтому необходимо было в сжатые сроки пересмотреть проект закона о бюджете на 2020 год и плановые периоды 2021 и 2022 годов.

В итоге расходная часть бюджета увеличивается с 181 747,5 до 186 316,3 миллиона рублей. Дефицит составил 5147,7 миллиона рублей.

Заместитель председателя комитета Законодательного собрания Новосибирской области по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Валентин Сичкарев объяснил, с чем связаны перемены на конкретных статьях расходов:

- В этом бюджете произошло увеличение расходов на 2,8 миллиарда рублей по поручению президента на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет, 350 миллионов рублей - на выплаты на детей до 3 лет малообеспеченным семьям, 280 миллионов рублей - на горячее питание детям в школах, 560 миллионов рублей - на пополнение резервного фонда, чтобы были средства на экстренные мероприятия по борьбе с коронавирусом. В целом изменения направлены на поддержку малообеспеченных семей, которые попали в сложную жизненную ситуацию в этот период.

Спикер Законодательного собрания Андрей Шимкив поблагодарил коллег за понимание ситуации, все они сосредоточились на сессии именно на самых острых и безотлагательных вопросах:

- Социальные гарантии будут исполнены. Я благодарен депутатам за понимание: все отозвали свои поправки, не то сейчас положение. Мы оставили только те поправки, без которых обойтись нельзя. Например, если объект начат, значит, надо его достроить.

Еще один вопрос, не терпящий отлагательств, - это обращение к министру сельского хозяйства России Дмитрию Патрушеву. Региональные парламентарии просят пересмотреть порядок оказания поддержки аграриям. Новые правила позволяют рассчитывать на дотации только предприятиям с численностью работников до 100 человек, наши депутаты предлагают увеличить эту цифру до 250.

Председатель комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Олег Подойма объяснил, что новшества идут вразрез со стратегией развития сельского хозяйства в регионе. Если сфера растениеводства еще может уложиться в заданные параметры, то животноводство - уже вряд ли. А в регионе как раз идет стимулирование развития животноводческих комплексов. Получается, что на этапе роста сельским предпринимателям отрезают возможность получить столь необходимую господдержку.

Также на сессии был утвержден пул представителей в Общественную палату региона. В список вошли 25 человек, это общественники, представляющие разные сферы жизни общества, - учителя, офицеры, врачи, юристы.

- В каждом сегменте выбирали достойных людей. Мы приглашаем членов палаты на заседания комитетов, учитываем их пожелания, всегда при принятии того или иного проекта закона руководствуемся мнением членов Общественной палаты, - отметил роль организации в работе законотворцев первый заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов.