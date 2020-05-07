2020-05-07T22:11:57+03:00
Общество

Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 8 мая 2020 года: сибиряков не пустят в метро без маски

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 8 мая 2020 года
Никита МАНЬКО
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Врачи делают все возможное, чтобы спасти пациентов.Врачи делают все возможное, чтобы спасти пациентов.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 8 мая 2020 года не радуют: за прошедшие сутки в области выявили 67 новых случаяев заболевания COVID-19. Всего в Новосибирской области диагноз подтвержден у 876 человек. Врачи сообщили, что от коронавируса скончались 12 человек, у них течение болезни. усугубили ронические заболевания.

САМАЯ МОЛОДАЯ ЖЕРТВА

12-й жертвой коронавируса стала 29-летняя девушка. В минздраве Новосибирской области сообщили, что у нее было хроническое заболевание легких, а также надпочечная недостаточность. Большая часть жертв коронавируса в регионе - это люди старше 60 лет. Только двое пациентов были в возрасте около 50 лет, и еще двум было около 30.

КОРОНАВИРУС У ДЕТЕЙ

За прошедшие сутки врачи обнаружили коронавирус еще у троих детей. На данный момент в детской больнице №3 лечат 42 маленьких пациентов с диагнозом COVID-19. Всего в больницу были госпитализированы 74 ребенка с подозрением на коронавирус.

ПАРАД В НЕБЕ

Парад Победы на 9 мая пройдет в небе над Новосибирском, очевидцы увидят 10 летных машин: вертолеты МИ-8АТШ, МИ-24 и истребители-перехватчики МиГ-31. Генеральную репетицию парада пришлось прервать из-за дождя, тренировка прошла только у вертолетчиков. Два звена вертолетов пролетели над центром города.

НЕ ПУСТИЛИ В МЕТРО

Новосибирцев без масок перестали пускать в метро — сотрудники метрополитена «тормозят» пассажиров прямо возле турникета. Если нет своей маски — не беда, купить ее можно на месте.

ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА ОНЛАЙН

Новосибирцы поучаствуют в акции «Георгиевская ленточка» уже в формате онлайн. Чтобы присоединиться, достаточно наложить виртуальную ленточку на свое фото в социальных сетях. А те, у кого символ воинской славы сохранился, могут с фотографироваться с ленточкой и опубликовать снимок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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