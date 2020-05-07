2020-05-07T16:27:10+03:00
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«Вертушки» над городом: военные показали необычные фото репетиции воздушного Парада Победы

В Новосибирске прошла генеральная репетиция воздушного Парада Победы - другого у нас не будет
Екатерина КОМЯКОВА
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Ударные вертолеты Ми-24.Ударные вертолеты Ми-24.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Сегодня в пасмурном небе над центром города красовалась военная авиатехника. Для тех, кто не в курсе, сообщаем: это прошла репетиция военного парада. Только такую версию празднования мы можем себе позволить в период самоизоляции. Однако, судя по нижней части фото, не так уж много людей в Новосибирске в это время дома.

В параде участвуют три вида техники. Это Ми-24. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В параде участвуют три вида техники. Это Ми-24.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Одни из участников воздушного парада - вертолеты Ми-24. Их называют летающими танками. Они большие и тяжелые, полностью бронированные. В армии их еще называют «крокодилами» за схожий внешний вид.

В параде участвуют три вида техники. Это Ми-24. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В параде участвуют три вида техники. Это Ми-24.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Этой модели исполнилось уже 50 лет. «Крокодилы» стоят на вооружении более чем 60 стран мира.

Штурмовой вертолет Ми-8 АМТШ-В. Фото: ЦВО.

Штурмовой вертолет Ми-8 АМТШ-В. Фото: ЦВО.

Среди участников парада - штурмовые вертолеты Ми-8. Вообще они используются в гражданской авиации, но модификация АМТШ-В - именно военная.

Снова Ми-8. Фото: ЦВО.

Снова Ми-8. Фото: ЦВО.

Также в параде примут участие истребители-перехватчики МиГ-31. Но их снять не удалось, поэтому снова полюбуйтесь на Ми-8.

Во время репетиции летчики отработали все элементы для парада. Фото: ЦВО.

Во время репетиции летчики отработали все элементы для парада. Фото: ЦВО.

Всего в полете над Красным проспектом будут задействованы 10 авиамашин. В Новосибирске торжественный полет начнется 9 мая в 10.30.

Генеральная репетиция воздушного Парада Победы 9 мая 2020 года в Новосибирске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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