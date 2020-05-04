День Победы 9 мая 2020 года в Новосибирске: что посмотреть, куда пойти

День Победы 9 мая 2020 года в Новосибирске - особенный праздник: исполнится ровно 75 лет, как советская армия одолела фашистов. Но только отметить его с традиционным парадом на площади Ленина не получится: из-за вспышки коронавируса многие мероприятия пришлось отменить. Но все-таки несколько красочных событий состоятся: о том, что посмотреть и куда пойти – в нашем материале.

Каждый год сибиряки приходят к Монументу Славы, чтобы зажечь свечи в честь героев.Фото: Влад КОМЯКОВ

«СВЕЧА ПАМЯТИ» ЗАЖЖЕТСЯ В ОКНАХ

«Свеча памяти» - это одна из трогательных традиций, которую каждый год поддерживают сотни сибиряков. Новосибирцы приходят к Монументу Славы и зажигают свечи в память л погибших героях. Но в этом году из-за вспышки коронавируса акция пройдет в необычном формате.

- 8 мая в 22 часа каждый горожанин может принять участие акции: для этого необходимо выставить к окну зажженную свечу — в память о погибших в войне, - рассказала в мэрии Новосибирска.

В это же время на телевидении радио будет объявлена минута молчания.

В небо над Новосибирском поднимется военная авиация.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

ПАРАД - В НЕБЕ

Да, в этом году танки, БМП и еще много чего из военной техники не увидим, но все-таки одна из самых зрелищных частей парада состоится! В небо поднимется военная авиация: над городом пролетят 10 воздушных судов.

- Транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8 АМТШ-В, ударные вертолеты Ми-24 и истребители-перехватчики МиГ-31, - перечисляют военные. - Всего воздушных судов будет 10.

Правда, пока точное время, когда начнется авиапарад, военные не называют. Смотрите всю оперативную информацию на нашем сайте kp.ru: в праздник мы обязательно проведем трансляцию!

В «Бессмертный полк» встают десятки горожанФото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» НА МЕДИАЭКРАНАХ

Традиционного шествия «Бессмертного полка» не будет, но 9 мая горожане смогут увидеть фото сибиряков-героев на медиаэкранах города.

Присоединиться к акции просто: до 7 мая загрузите фотографию вашего Героя, укажите ФИО и воинское звание на сайте героипобеды.рф. Регистрация на сайте не требуется.

Все фотографии будут обработаны и размещены 9 Мая на 88 медиаэкранах нашего города.

СПОЕМ ВСЕ ВМЕСТЕ

Вместо салюта в этом году праздник для новосибирцев завершится песней: именно она станет яркой точкой праздника.

- 9 мая в 21.50 предлагаем новосибирцам с балконов исполнить всем вместе «День Победы», - говорят в мэрии Новосибирска.

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