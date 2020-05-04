2020-05-04T04:18:13+03:00
Общество

День Победы 9 мая 2020 года в Новосибирске: что посмотреть, куда пойти

Рассказываем, как пройдет День Победы 9 мая 2020 года в Новосибирске в необычном формате и что увидят сибиряки
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Привычного парада 9 мая не будет, но для новосибирцев приготовили много интересного.Привычного парада 9 мая не будет, но для новосибирцев приготовили много интересного.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
Изменить размер текста:

День Победы 9 мая 2020 года в Новосибирске - особенный праздник: исполнится ровно 75 лет, как советская армия одолела фашистов. Но только отметить его с традиционным парадом на площади Ленина не получится: из-за вспышки коронавируса многие мероприятия пришлось отменить. Но все-таки несколько красочных событий состоятся: о том, что посмотреть и куда пойти – в нашем материале.

Каждый год сибиряки приходят к Монументу Славы, чтобы зажечь свечи в честь героев. Фото: Влад КОМЯКОВ

Каждый год сибиряки приходят к Монументу Славы, чтобы зажечь свечи в честь героев.Фото: Влад КОМЯКОВ

«СВЕЧА ПАМЯТИ» ЗАЖЖЕТСЯ В ОКНАХ

«Свеча памяти» - это одна из трогательных традиций, которую каждый год поддерживают сотни сибиряков. Новосибирцы приходят к Монументу Славы и зажигают свечи в память л погибших героях. Но в этом году из-за вспышки коронавируса акция пройдет в необычном формате.

- 8 мая в 22 часа каждый горожанин может принять участие акции: для этого необходимо выставить к окну зажженную свечу — в память о погибших в войне, - рассказала в мэрии Новосибирска.

В это же время на телевидении радио будет объявлена минута молчания.

В небо над Новосибирском поднимется военная авиация. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

В небо над Новосибирском поднимется военная авиация.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

ПАРАД - В НЕБЕ

Да, в этом году танки, БМП и еще много чего из военной техники не увидим, но все-таки одна из самых зрелищных частей парада состоится! В небо поднимется военная авиация: над городом пролетят 10 воздушных судов.

- Транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8 АМТШ-В, ударные вертолеты Ми-24 и истребители-перехватчики МиГ-31, - перечисляют военные. - Всего воздушных судов будет 10.

Правда, пока точное время, когда начнется авиапарад, военные не называют. Смотрите всю оперативную информацию на нашем сайте kp.ru: в праздник мы обязательно проведем трансляцию!

В «Бессмертный полк» встают десятки горожан Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

В «Бессмертный полк» встают десятки горожанФото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» НА МЕДИАЭКРАНАХ

Традиционного шествия «Бессмертного полка» не будет, но 9 мая горожане смогут увидеть фото сибиряков-героев на медиаэкранах города.

Присоединиться к акции просто: до 7 мая загрузите фотографию вашего Героя, укажите ФИО и воинское звание на сайте героипобеды.рф. Регистрация на сайте не требуется.

Все фотографии будут обработаны и размещены 9 Мая на 88 медиаэкранах нашего города.

СПОЕМ ВСЕ ВМЕСТЕ

Вместо салюта в этом году праздник для новосибирцев завершится песней: именно она станет яркой точкой праздника.

- 9 мая в 21.50 предлагаем новосибирцам с балконов исполнить всем вместе «День Победы», - говорят в мэрии Новосибирска.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «День Победы в Новосибирске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Лежал на тротуаре в шлеме»: в Новосибирске мотоциклист влетел в пассажирский автобус
«Они выздоровели»: еще 41 пациент с коронавирусом выписан из больницы
«Сложилась, как карточный домик»: мать-одиночка оказалась в инвалидном кресле после разминки во дворе на самоизоляции
«Ленусь, ты красава!»: как соцсети отреагировали на увольнение майора-блондинки, которая просила «всех штрафовать»
«Сварила кофе и купила шашлык»: маму с 5-летним сыном, умолявшую выпустить их из больницы, выписали
«Родителей рядом не было»: грузовик сбил 6-летнюю девочку
«Отобрал телефон и 1500 рублей»: новосибирцу проломил голову и сломал ребра незнакомец на улице
«Мама, мама!»: 8-летний мальчик пытался унять пьяную мать, пристававшую к мужчине
В Новосибирской области коронавирусом заразился еще один ребенок
В Бердске нашли 10-летнего мальчика, уехавшего на самокате со двора
«К ИВЛ подключили двоих»: в Новосибирской области выявили еще 51 больного коронавирусом
Стали известны подробности исчезновения 10-летнего мальчика в Бердске
«Уехал из дома на самокате»: в Бердске пропал 10-летний мальчик
«Вину не признал»: под Новосибирском будут судить 26-летнего томича, по чьей вине на трассе погибли трое
«Поссорились ночью»: под Новосибирском жена напала на мужа с ножом
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 3 мая: рассказываем, что происходит в регионе
«Реакцию ребенка сложно передать»: сибиряк заказал наушники, а вместо них пришла пустая коробка
Депутат Госдумы посоветовала начальнице новосибирских участковых подать в суд на МВД
Бриллианты подвели: в Новосибирске за нарушение режима самоизоляции оштрафовали ювелирную лавку
«Просто невероятные!»: только посмотрите на фламинго с необычным окрасом
Прогулка на миллион рублей: в оперштабе рассказали, на какую общую сумму оштрафовали всех нарушителей карантина