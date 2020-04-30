2020-04-30T12:11:53+03:00
Здоровье

Душевное равновесие

Вынужденный режим самоизоляции изменил привычный уклад нашей жизни, вызвал дополнительное эмоциональное напряжение
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Фото предоставлено ООО «Буарон».Фото предоставлено ООО «Буарон».
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Планирование в этот непростой период позволит сохранить как физическое здоровье и позитивный эмоциональный фон, так и высокий уровень работоспособности.

• Утвердите режим дня. Старайтесь соблюдать привычный рабочий график - это принесет чувство спокойствия. Если в офисе вы работали с 10 до 19 часов с перерывом на обед, придерживайтесь этого рабочего ритма и дома.

• Если вы оказались на удаленной работе всей семьей, поделите квартиру на рабочие пространства и старайтесь не нарушать их в течение рабочего дня.

• Занимайтесь физической нагрузкой! Физическая активность позволит держать себя в тонусе и не унывать.

• Старайтесь соблюдать информационную тишину - просматривайте новостную ленту не чаще одного раза в день.

• Наведите порядок в квартире - это самое полезное и очевидное занятие для любых моментов стресса и неопределенности.

• Сделайте привычкой сеансы видеосвязи с родственниками и друзьями. Цените возможность поговорить с близкими людьми или оказать взаимоподдержку - именно это рекомендуют психологи в моменты социального напряжения.

• Домашние средства от стресса - валериану, мелиссу или настойку пустырника лучше применять на ночь, а не днем. В дневное время - пик вашей рабочей активности - принимайте таблетки Гомеострес®.

Лекарственный препарат Гомеострес® с первых дней применения помогает сохранять спокойствие, уменьшая тревожность и восстанавливая качество сна*:

• улучшает засыпание, нормализует продолжительность сна*

• борется с тревожностью и эмоциональной лабильностью*

• не ухудшает концентрацию внимания и не вызывает сонливости*

Таблетки для рассасывания нужно принимать по две трижды в день на протяжении двух недель курса. Важно, что Гомеострес® отпускается без рецепта, не вызывает заторможенности и привыкания, поэтому подходит даже детям с трех лет**, у которых причин для стресса может быть не меньше, чем у взрослых.

Регистрационное удостоверение ЛР-006-558/09. На правах рекламы.

* Ромасенко Л. В., Сюняков С. А., Сюмаков Т. С. и др. «Терапевтическая эффективность и безопасность применения препарата «Гомеострес» в качестве анксиолитического средства у больных с генерализованным тревожным расстройством». // Психиатрия, 2014; N 16 (3): с. 62 - 69.

** Инструкция по медицинскому применению.

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