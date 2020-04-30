2020-04-30T11:43:26+03:00
Общество

«Галамарт» развез бесплатные наборы для многодетных семей и пенсионеров в Новосибирске

Федеральная франчайзинговая сеть «Галамарт» провела масштабную социальную акцию в 8 городах России
Степан СТЕПАНОВ
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«Галамарт» развез бесплатные наборы для многодетных семей и пенсионеров в Новосибирске. Фото предоставлено компанией «Галамарт».«Галамарт» развез бесплатные наборы для многодетных семей и пенсионеров в Новосибирске. Фото предоставлено компанией «Галамарт».
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Курьеры сети «Галамарт» доставили более 1 000 бесплатных хозяйственных наборов для пенсионеров и творческих материалов для многодетных семей.Таким образом сеть решила не словом, а делом поддержать тех, кто вынужден находиться дома в это непростое время; в Новосибирске своих обладателейнашли 200 бесплатных наборов.

Доставка до квартиры, как и сами наборы, была бесплатной. Курьерам «Галамарта» помогали волонтеры, действующие в рамках общероссийской акции взаимопомощи.

Фото предоставлено компанией «Галамарт».

Фото предоставлено компанией «Галамарт».

В наборы для пенсионеров вошли необходимые хозтовары «на каждый день»: наборы губок для мытья посуды, салфетки для кухни, комплекты полотенец, контейнеры для хранения продуктов и многое другое.

Наборы для многодетных семей порадовали малышей яркими книгами, раскрасками, пазлами, интерактивными игрушками и другими красочными вещами.

Фото предоставлено компанией «Галамарт».

Фото предоставлено компанией «Галамарт».

Жители Новосибирска искренне поблагодарили представителей «Галамарта» и отметили, как приятно получить такую неожиданную помощь.

Партнером социальной акции выступила АНО «Азбука детского счастья». Автономная некоммерческая организация приготовила многодетным семьям книги и интерактивные раскраски. С помощью специально разработанного бесплатного приложения за одну секунду на страницах оживают плоские картинки: персонажи двигаются; появляются объемные модели транспорта, зданий, скульптурных композиций; «всплывают» фотографии и видео о живописных, памятных местах нашей страны.

Фото предоставлено компанией «Галамарт».

Фото предоставлено компанией «Галамарт».

Города, в которых проводилась акция: Барнаул, Пермь, Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск, Самара, Каменск-Уральский, Нижний Тагил.

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