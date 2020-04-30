«Галамарт» развез бесплатные наборы для многодетных семей и пенсионеров в Новосибирске
Курьеры сети «Галамарт» доставили более 1 000 бесплатных хозяйственных наборов для пенсионеров и творческих материалов для многодетных семей.Таким образом сеть решила не словом, а делом поддержать тех, кто вынужден находиться дома в это непростое время; в Новосибирске своих обладателейнашли 200 бесплатных наборов.
Доставка до квартиры, как и сами наборы, была бесплатной. Курьерам «Галамарта» помогали волонтеры, действующие в рамках общероссийской акции взаимопомощи.
Фото предоставлено компанией «Галамарт».
В наборы для пенсионеров вошли необходимые хозтовары «на каждый день»: наборы губок для мытья посуды, салфетки для кухни, комплекты полотенец, контейнеры для хранения продуктов и многое другое.
Наборы для многодетных семей порадовали малышей яркими книгами, раскрасками, пазлами, интерактивными игрушками и другими красочными вещами.
Фото предоставлено компанией «Галамарт».
Жители Новосибирска искренне поблагодарили представителей «Галамарта» и отметили, как приятно получить такую неожиданную помощь.
Партнером социальной акции выступила АНО «Азбука детского счастья». Автономная некоммерческая организация приготовила многодетным семьям книги и интерактивные раскраски. С помощью специально разработанного бесплатного приложения за одну секунду на страницах оживают плоские картинки: персонажи двигаются; появляются объемные модели транспорта, зданий, скульптурных композиций; «всплывают» фотографии и видео о живописных, памятных местах нашей страны.
Фото предоставлено компанией «Галамарт».
Города, в которых проводилась акция: Барнаул, Пермь, Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск, Самара, Каменск-Уральский, Нижний Тагил.