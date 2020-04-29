Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 30 апреля 2020 года составило 436 человек

По данным оперативного штаба области, число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 30 апреля 2020 года увеличилось по сравнению с предыдущими сутками: общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в регионе - 436. З

За минувшией сутки было выявлено 29 новых заболевших коронавирусом . В отделениях реанимации находятся 32 человека, восемь пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Врачи госпитализировали в инфекционные больницы Новосибирска 574 пациента с подозрением на COVID-19, включая больных с подтвержденным диагнозом.

В детской больнице №3 находятся 78 детей, включая ребятишек, у которых выявили коронавирус. Число переболевших коронавирусом увеличилось, за прошедшие сутки было выписано еще 15 человек.

Всего в Новосибирской области выздоровели 78 человек. Количество жертв коронавируса осталось прежним — это 4 человека. Под медицинским наблюдением остаются 1449 жителей Новосибирской области. 11752 жителя региона сняты с медицинского карантина. Всего в Новосибирской области был проведен 29 672 теста на коронавирусную инфекцию.

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