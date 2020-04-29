«Лига эффективности»: работа на результат для людей

Авангард волонтеров из Заельцовки

Как известно, основная группа риска в период пандемии - это люди старшего возраста. В марте, когда появились первые рекомендации для пожилых не покидать дома без крайней необходимости, было много вопросов, и главный из них: как решать бытовые проблемы, оставаясь в четырех стенах? Одними из первых помощь предложили волонтеры отряда «Зелёная дружина» во главе с Игорем Украинцевым. В СМИ они сообщили о готовности организовать доставку продуктов и лекарств пожилым людям.

В микрорайоне Стрижи волонтерская работа налажена давно.

- Мы привлекаем молодежь к общественно значимым проектам, помогаем старшему поколению. Зимой была очень актуальна проблема чистки снега. Наши волонтеры чистили дворы и проезды. Мы координировали их работу и предоставляли технику, - комментирует председатель совета директоров Группы компаний «Стрижи», депутат Законодательного собрания Илья Поляков. - После объявления режима самоизоляции переориентировали волонтеров на помощь горожанам, сидящим по домам.

Услышав объявление о «Зелёной дружине» по радио, к добровольцам начали обращаться люди со всего Новосибирска. Хороший пример оказался заразительным.

- Несколько крупных общественных организаций из разных районов Новосибирска вызвались помогать «Зелёной дружине», - говорит Украинцев. - С нами связывались зоозащитники, экологи, активисты разных направлений и говорили: «Мы тоже хотим помогать. Научите».

Волонтеры «Зелёной дружины» под руководством Игоря Украинцева работают без выходных: доставляют на дом продукты и лекарства, чистят дворы и территории медучреждений. Фото: «Лига эффективности».

Неотложная помощь врачам

- Мы привыкли обращаться за помощью к врачам, а в нынешней ситуации получается наоборот - врачи обращаются за помощью к нам, - делится руководитель общественного клуба «Стрижи» и ТОС «Мочищенский» Екатерина Шалимова.

В конце марта и начале апреля проявилась нехватка средств персональной защиты - в первую очередь масок, одноразовых перчаток, а кое-где и антисептиков. На передовой были врачи, медперсонал поликлиник и больниц, работники социальных учреждений.

- Мы постарались помочь всем, - рассказал Поляков.

В отделения поликлиники № 27 Поляков и Шалимова привезли в общей сложности больше 1000 масок и столько же пар одноразовых перчаток. Под особую опеку в этот период взяли Новосибирский дом ветеранов - Поляков держит на контроле ситуацию с наличием здесь санитарных средств. Шалимова следит за оснащенностью детских садов № 46 и 60.

Напомним, что для ГК «Стрижи» вопрос поддержки и развития здравоохранения относится к приоритетным. Еще в декабре, когда о коронавирусе даже речи не было, Поляков подарил поликлинике № 27 новый автомобиль, чтобы улучшить качество медицинского обслуживания жителей Зельцовки. В период пандемии машина очень помогла и врачам, и пациентам. В феврале ГК «Стрижи» начала строительство новой пятиэтажной поликлиники на улице Кубовой. Работа на стройплощадке кипит. В 2021 году поликлиника откроет двери для пациентов.

Субботники за себя и за того парня

Апрель - время чистить город от последствий ушедшей зимы.

- Хоть мэрия и обещала перемены после отказа от песко-соляной смеси в пользу химреагентов, столбы пыли на дорогах говорят сами за себя: город нуждается в генеральной уборке, - отмечает Поляков.

Однако из-за режима изоляции традиционные субботники сейчас невозможны. Надежда на активистов и волонтеров.

Степан Сафонкин - молодой предприниматель, директор по строительству Группы компаний «Альянс» - взялся помогать волонтерам «Зелёной дружины» наводить порядок вокруг отделений поликлиник и больниц.

- Я 20 лет жил в Заельцовском районе. Мне неприятно видеть родные улицы и дворы в таком запущенном состоянии. Узнал про волонтерское движение и решил, что могу быть полезен, - объясняет Сафонкин.

Работа волонтеров не остается незамеченной. К ним обращаются с новыми просьбами. После освобождения территории детского отделения поликлиники № 27 на улице Холодильной от грязи и мусора руководство учреждения пожаловалось на разбитое крыльцо и отсутствие пандуса. Сафонкин организовал работу - через два дня и крыльцо как новое, и пандус для колясок появился.

- Мы сегодня работаем и за тех, кто не может помочь в благоустройстве, оставаясь на самоизоляции, и за муниципальные службы, которым не хватает расторопности, ресурсов или желания, чтобы привести город в порядок, - констатирует Поляков.

Возле детского отделения поликлиники № 27 волонтеры не только прибрали территорию: по просьбе врачей Степан Сафонкин организовал ремонт крыльца и обустроил пандус для колясок. Фото: «Лига эффективности».

Эффективность на смену словам

Вместе с наведением порядка во дворах требует скорейшего решения проблема состояния дорог и тротуаров.

- Очень много жалоб на ямы, и больше всего людей возмущает, что возникают они вновь и вновь на тех же самых местах, где ремонт был в прошлом-позапрошлом годах, - подчеркивает Поляков. - Это уже вопрос не только организации работ, но и контроля за качеством, за гарантийными обязательствами.

Новое объединение «Лига эффективности» будет не только решать конкретные задачи, посильные для предпринимателей и общественников, но и добиваться от городской власти ответственного исполнения обязанностей.

- Поработав вместе с Украинцевым, Сафонкиным и Шалимовой, мы пришли к выводу, что наш общий знаменатель - работа на результат. Чтобы объединить усилия и открыть двери для неравнодушных и независимых горожан с активной позицией, желанием помогать и готовностью работать, решили создать «Лигу эффективности». Эффективность - наш главный приоритет. В городе много нерешенных вопросов, и нам нужно объединить единомышленников, готовых к работе на деле, а не на словах, - заявил Поляков.

Сергей ПОПОВ.