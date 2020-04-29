«Вирус преподнес нам ряд уроков»

Ежедневно новости напоминают отчеты с фронта: сколько человек погибло, что сделано, чтобы спасти жизни людей. В этой ситуации встретиться и пообщаться с мэром наукограда Кольцово Николаем Красниковым - для журналистов удача, а для читателей узнать последние новости из этого городка сродни глотку оптимизма. Ведь именно здесь, в Кольцово, находится один из крупнейших прогрессивных вирусологических центров мира - «Вектор». Здесь создают тест-системы, здесь работают над новой вакциной. О том, как продвигается работа вирусологов и как подготовился наукоград к новым условиям, мы и поговорили.

- Николай Григорьевич, давайте сразу о главном. О тест-системах нашего вирусологического центра сегодня знают не только в нашей стране. Как удалось так быстро их разработать, наладить процесс?

- Наукоград Кольцово к подобной ситуации готовился всю жизнь, ведь миссия нашего городка как раз новейшие разработки в вирусологии - «Вектор» создавался именно для того, чтобы противодействовать эпидемиям. Поэтому неудивительно, что сейчас на него возлагают надежды во всем мире. Наши ученые уже с января, как только прозвучал первый тревожный звоночек, были вовлечены в активную работу. Они первыми в России, уже в феврале, создали тест-систему по этому вирусу, зарегистрировали и начали массовое производство, объемы - 2 миллиона доз в месяц. Это позволило на первых порах перекрыть нужды практически всех 85 регионов страны через службу Роспотребнадзора.

- Каковы последние новости из «Вектора»? На чем сейчас сосредоточены вирусологи?

- После расшифровки генома наши ученые сразу же включились в разработку вакцины. Это забота «Вектора» на ближайшее время. Большая часть коллектива, более 150 сотрудников, были погружены в данную тематику и напряженно работали. Также «Вектор» занимается изучением большой группы зарегистрированных лекарств, их влиянием на вирус. И если положительное воздействие подтвердится, то в ближайшее время будут выданы рекомендации по использованию той или иной линейки лекарств.

Николай Красников: - Паники быть не должно - нужно проявить гражданскую ответственность. Фото: ООО «Строительная фирма «Проспект».

Если говорить об успехах «Вектора», то о них докладывают на самом высоком уровне. Генеральный директор Ринат Амирович Максютов участвовал в совещании вирусологов и докладывал президенту об успешной работе над вакциной - на разных платформах разработаны несколько вариантов, которые прошли проверку на мышах, хорьках, сейчас идет проверка на обезьянах, готовятся клинические испытания. Этот процесс по классической схеме требует некоторого времени, наши ученые активно участвуют в научной гонке с США, Китаем, Германией. Думаю, что в этом ряду «Вектор» выглядит достойно.

Кроме того, 10 апреля «Вектор» зарегистрировал еще одну тест-систему - на распознавание антител. Так замеряется выработанный иммунитет. Особенности вируса таковы, что бессимптомно переносят заболевание довольно большое количество людей, у них вырабатываются антитела - ответ организма на вирус. Приблизительно 50% зараженных имеют как раз такое течение болезни, что говорит о коллективном иммунитете страны. Поэтому вся работа впереди, такую же тест-систему сейчас регистрирует «Вектор-Бест», там тоже приступят к массовому производству.

- Сейчас руководители городов, регионов столкнулись со сложнейшей дилеммой: как обеспечить безопасность людей и при этом сохранить экономику региона? Как этот вопрос решается в наукограде? Много ли предприятий закрылось?

- Режим с прерыванием рабочего цикла затронул нас не сильно - многие организации попали в список непрерывно работающих. В их числе «Вектор-Бест», «Вектор-БиАльгам» «Вектор-Медика», «Вектор-Фарм» и Исследовательский центр. Это бывшие дочерние предприятия вирусологического центра, ныне самостоятельные и довольно мощные компании, которые продолжили непрерывное производство тех или иных лекарств, а некоторые из них, такие как «Вектор-Бест», непосредственно связаны с коронавирусной инфекцией. В «Вектор-Бест» зарегистрировали свою тест-систему и приступили к промышленному производству. Основную часть тестов забирают в Московский регион, небольшой дополнительный объем производится для Новосибирской области.

Продолжают активно работать (используя и форму «удаленки») крупные резиденты Биотехнопарка: «Катрен», «Ангиолайн», IT-компания «Навител» и другие. Могу сказать, что и другие крупные промышленные организации не прекратили работу. В их числе Октябрьская птицефабрика, Сибирский ликероводочный завод и строительные компании, например «Проспект», который ведет работы в двух микрорайонах и на ряде социальных объектов. Кроме того, около 50 малых и средних предприятий из дополнительного списка уведомили о возобновлении рабочего режима.

- Как муниципалитет отладил работу школ, администрации?

- Все школы сразу же перешли на дистанционное обучение. В детских садах порядка 110 - 120 ребят занимаются в группах по 10 человек, так как многие кольцовцы работают на непрерывных производствах. Мы понимаем, что жизнь продолжается. Никто не отменял вопросы благоустройства и подготовки к летнему сезону. Администрация работает в прежнем режиме, но часть сотрудников - удаленно. Мы отменили планерки и крупные совещания, но дистанционно проводится много переговоров.

Немного волнует нас ситуация на улицах: погода солнечная, и уставшие от изоляции люди хотят подышать свежим воздухом. Конечно, сложно удержать молодежь, и здесь мы постоянно поддерживаем контакт с полицией, отрядом общественников, родительскими комитетами и дружинниками, стараемся контролировать ситуацию.

Я регулярно, два раза в неделю, обращаюсь к жителям с разъяснением ситуации и инструкциями. Нам всем сейчас важно понять, что вирусы приходят и уходят, некоторые закрепляются в сезонной форме, против них разрабатываются вакцины. А жизнь продолжается. Поэтому, безусловно, никакой паники быть не должно. У каждого из нас должно быть гражданское, ответственное понимание того, что следует делать. Очень важно сейчас оставаться дома. Такая акция, конечно, беспрецедентна, но в сложившейся ситуации это самый верный способ остановить распространение вируса.

Строительство жилых домов и социальных объектов в наукограде продолжается. Фото: ООО «Строительная фирма «Проспект».

- Николай Григорьевич, новая ситуация ставит новые задачи. В связи с пандемией меняются ли как-то планы по развитию наукограда?

- У нас много планов, в том числе касающихся этого года. Мы принимаем участие в большом проекте «СКИФ», на месте уже идут активные геодезические работы, бурение скважин. До 2024 года планируется его построить. В числе первых должна появиться биологическая станция, возглавлять которую будет «Вектор». Последние события показывают, что было бы правильно ускорить ее строительство, чтобы расширить возможности для исследования подобных вирусов нашими учеными.

- Как считаете, каким образом изменится наш мир, жизнь в стране после победы над коронавирусом?

- Вирус преподнес нам ряд уроков. «Вектор» уже показал, что является лидеромм вирусологического направления в России и одной из ведущих организаций мира в этой сфере. Центр вирусологии доказывал это в борьбе и с Эболой, и с другими инфекциями. Сейчас тоже идет своеобразная проверка нашей системы. В настоящей ситуации видно, что существующая система здравоохранения не так плоха, как все привыкли думать, а система Роспотребнадзора - одна из лучших. Поэтому мы должны выйти из сложившейся ситуации с пониманием того, что мы действительно многое умеем. Я думаю, вирус преподнес нам ряд уроков, которые необходимо усвоить. Должна пострадать эгоистическая философия людей, потому что она не работает, когда возникают подобные сложности, и человек должен быть активным членом общества, жить по его законам. Также, думаю, люди станут больше ценить живое общение с друзьями, родными и близкими. Встряску переживет и наша экономика, в частности, стабилизируется ситуация с нефтью. Думаю, ускорится внедрение инноваций, оптимизируется и процесс управления, но, как показывает практика, лучшее решение - это сохранение спокойствия и оптимизма. Оптимистов любой вирус точно атакует реже.

Леонид Георгиевич Никулин, генеральный директор «Вектор-БиАльгам». Фото: личный архив.

«Безопасность - всегда во главе»

Леонид Георгиевич Никулин, генеральный директор «Вектор-БиАльгам» (предприятие производит БАД, профилактические, медицинские препараты, в том числе вакцину от гепатита А):

- Ситуация новая, но для нашего предприятия режим работы не поменялся. В соответствии с постановлением мы ни при каких условиях не должны прекращать работу ни на минуту. Все меры безопасности - антисептики, средства защиты, термометрия, спецодежда - применялись на производстве всегда, с того момента, как предприятие начало свою деятельность. Сейчас ни одного нарушения нет, сотрудников с температурой нет, тех, кто приехал из-за границы, мы до работы не допустили. В нашей сфере ситуация такая: сегодня мы работаем на склад, но если вдруг случится вспышка какого-то заболевания, то большие объемы препаратов понадобятся сразу, поэтому мы продолжаем работу при любых условиях.

Что касается мировой обстановки, конечно, это затронуло и нас. Были задержки поставок оборудования, сырья. Но сейчас процесс отлажен, логистики работают и с нашей, и с другой стороны. Мы уже получили материалы из Германии, Италии, Москвы. Сначала на рынке был некоторый ступор, но обстановка изучена, все поняли, что надо работать, и сейчас мы соблюдаем график, процесс не останавливается.

Владимир Николаевич Монагаров, директор строительной компании «Проспект». Фото: ООО «Строительная фирма «Проспект»

Своя инструкция

Владимир Николаевич Монагаров, директор строительной компании «Проспект»:

- Мы взяли на себя ответственность по обеспечению безопасности на объектах. Все предписанные правила соблюдаются: в офисе на входной зоне обязателен замер температуры, есть средство для дезинфекции рук. На стройплощадках также организована входная зона контроля, где проводится термометрия. Доставка рабочих проходит организованно, на наших автобусах, все пассажиры внутри - в масках, водитель не трогается с места, пока все сотрудники не наденут средства защиты. На площадках строительные бригады разделены, инженеры следят за тем, чтобы работы выполнялись небольшими группами, без большого скопления людей, процесс из-за этого немного затягивается, но это позволяет соблюсти меры безопасности. В бытовках, как и в офисе, проводится дополнительная уборка со средствами дезинфекции, протираются ручки, выключатели, столы, скамейки. Мы выпустили на предприятии специальную инструкцию по коронавирусу, где расписано, как вести себя в транспорте, на рабочем месте и даже дома, чтобы не допустить распространения инфекции и не принести болезнь на стройку.

Спецбригады медиков изолированы

Несмотря на то, что в Кольцово пока только один подтвержденный случай заражения, районная клиническая больница № 1 работает в напряженном режиме. Больница рассчитана на жителей наукограда и еще 34 тысячи человек из Новосибирского района.

На территории, которую обслуживает больница № 1, находится и санаторий «Березка», в котором был создан обсерватор для тех, кто прибывает в Новосибирскую область. Сотрудники больницы постоянно наблюдают всех, кто находится в обсервации. Сначала это была группа туристов, вернувшихся из Таиланда, сейчас в «Березке» живут прилетевшие из Бишкека.

В больнице введен масочный режим для всех сотрудников. Посещение больных родственниками запрещено - только в крайних случаях. Все пациенты с признаками ОРВИ остаются дома, для их обслуживания созданы несколько бригад. Больничные выписываются в электронном виде, в том числе и по заявкам.

- Мы создали бригаду скорой помощи, которая обслуживает только пациентов с ОРВИ, пневмонией и тех, кто контактировал с больными коронавирусом, - отмечает Сергей Монагаров, и. о. главврача Новосибирской районной клинической больницы № 1. - Врачи оснащены средствами индивидуальной защиты и полностью изолированы от общей бригады скорой помощи. Точно так же мы изолировали и бригады поликлинического отделения, которые выезжают на вызовы к пациентам с температурой и ОРВИ. Медперсонал, который берет мазки у пациентов, имевших контакт с зараженными COVID-19 или находящихся под наблюдением как прибывшие из неблагополучных районов, также располагается вне основной зоны поликлиники. У них отдельный вход в здание, они не пересекаются с остальными сотрудниками и пациентами.

Сергей Монагаров, и. о. главврача Новосибирской районной клинической больницы № 1. Фото: личный архив.

Сегодня в Кольцово под наблюдением почти 40 человек, еще более 60 находятся на территории, которую обслуживает районная больница. Если у кого-то появятся признаки заболевания, то он будет госпитализирован в Новосибирск. Согласно официальным документам больница в Кольцово теперь не принимает пациентов с ОРВИ и пневмонией, а значит, они не пересекаются со всеми остальными пациентами. Все врачи, которые ведут наблюдение за больными на карантине, еженедельно сдают анализы на коронавирус. Если же у пациента подтверждается COVID-19, то все медики, которые с ним контактировали, сами помещаются под двухнедельное наблюдение и на карантин. Пока ни один из кольцовских врачей не заболел.

- Сейчас в нашей больнице заполняемость, конечно, не такая высокая, как прежде, - говорит Сергей Монагаров. - Мы были вынуждены перераспределить сотрудников и полностью закрыть, например, отделение детской реабилитации. Оно работало на всю Новосибирскую область, и родители, беспокоясь за своих детей, у которых иммунитет ослаблен, перестали их привозить к нам. Мы перезаписываем пациентов на другое время. Надеемся, что скоро ситуация урегулируется. Мы понимаем, что у людей сейчас паника, зачастую необоснованная. Хотелось бы, чтобы люди сохраняли спокойствие, проявляли гражданскую сознательность и выполняли все предписания врачей.