Почему коронавирус делает квартиры в Новосибирске дешевыми

Почти половина россиян хранят деньги дома: средства лежат до тех пор, пока не понадобятся, и не приносят дохода. Еще треть граждан оставляют их в банках на специальных счетах - депозитах. Каждый год банк платит им до 6% сверху. Все эти деньги в группе риска: инфляция их обесценит.

Как спасти деньги

- Просто купите квартиру. На условиях ипотеки, за наличные - неважно. Когда колебания рубля закончатся, жилье быстро отыграет в цене, не то что банковские ставки. Мы за 20 лет работы прошли кризисы 2008 и 2014 года. Тогда рынок вел себя именно так. Эти данные доказывает и внешняя аналитика, - говорит директор по развитию Центрального агентства недвижимости Дмитрий Жуков.

Фото предоставлено отделом маркетинга и рекламы Центрального агентства недвижимости.

В прошлые кризисы жилье быстро возвращало корректную стоимость, тогда как курс валют менялся, а ипотечные ставки росли.

3 причины купить квартиру сейчас

1. Ставки на ипотеку вырастут на 2 - 3%

Ставки уже выросли в среднем до 2% годовых. Если у банка не растет ставка, то он ужесточает требования к заемщикам - например, увеличивает размер первого взноса вдвое.

Ипотека не будет доступна работникам сфер услуг, развлечения, логистики и туризма, а некоторые малые и средние банки отказываются работать с госпрограммами субсидированной ипотеки. Кредит получат куда меньше новосибирцев, чем раньше.

Это повод работать с агентством недвижимости. Например, с Центральным: ставки здесь в среднем на 1% ниже, чем если обратиться в банк напрямую. Да и процент одобрения кредитов в 2,5 раза выше.

2. Новостройки подорожают

20 - 30% стройматериалов застройщики покупают за валюту. Так как курс доллара вырос, это отразится на конечной стоимости новостроек. Вопреки прогнозам в марте многие застройщики, наоборот, увеличили цены до 10%. Правда, сейчас новостройки покупать еще выгодно. Если сделать это через Центральное агентство недвижимости, то комиссию платить не придется - ее заплатит застройщик.

3. Сейчас есть из чего выбрать

Хорошие квартиры раскупают быстро. Никто не ждет, пока ипотека вырастет. Предложение на рынке падает из-за сниженного спроса, хотя цены пока еще прежние. Да, через три-четыре месяца они снизятся, но и выбор закончится. Останутся только дорогие или малопривлекательные объекты. Рынок и сейчас сократился почти на 50%.

Изображение предоставлено отделом маркетинга и рекламы Центрального агентства недвижимости.

Как купить квартиру в карантин

В карантин ничего не работает. Магазины простаивают, органы госвласти не принимают заявления, а люди сидят дома. Однако новосибирцы все равно продолжают продавать и покупать квартиры. Это сложно, потому людям часто нужен посредник. В это трудное время Центральное агентство недвижимости работает. Агентство входит в перечень организаций, деятельность которых разрешена указом губернатора.

- Мы давно работаем удаленно: снимаем видеотуры по квартирам, организуем онлайн-встречи сторон, а специалисты выезжают на задаток и в другие агентства. Опыт есть: мы проводим сделки с клиентами из соседних регионов и Казахстана. Договоры подписываем на территории собственного расчетно-кассового центра. Это позволяет не стоять в кашляющих очередях МФЦ, - объясняет Радослав Бузыцкий, руководитель отдела маркетинга и рекламы Центрального агентства недвижимости. - Если клиенту все-таки удобнее подъехать в наш офис, он будет в безопасности. Центральное агентство недвижимости обрабатывает помещения хлором и антисептиками, а риелторы моют руки и носят маски.

Купить квартиру сейчас - значит сэкономить сотни тысяч рублей. Потом - будет дороже.