В Германии могут вернуть футбол, а французы подпольно жарят шашлык: рассказы сибиряков, застрявших за границей из-за коронавируса

Свободолюбивые французы нарушают карантин и жарят шашлыки во дворе, но при этом помогают пожилым соседям с продуктами. А в Таиланде закрыли все бары, и русские туристы находят себе еду в джунглях. Как коронавирус изменил жизнь людей за границей - в очередной подборке КП-Новосибирск.

Во Франции нужно писать объяснительную на выход из дома. Фото: Предоставлено Антоном НАЙДЕНКОВЫМ.

ФРАНЦИЯ: РЕВОЛЮЦИЯ ШАШЛЫКА

Бизнес-консультант из Новосибирска Антон Найденков уже пятую неделю сидит на карантине в Париже - власти вводят новые правила каждые семь дней. Первое правило во Франции - для выхода из дома ты пишешь от руки бумагу с датой и целью выхода, которую проверяет полиция. Шаблоны рассылали по SMS.

- Через неделю ввели ограничения по времени и количеству выходов, например четыре раза в день. Сейчас можно покидать дом и выбираться на улицу по восьми причинам: на работу в структурах, отвечающих за жизнедеятельность Парижа; за продуктами, в аптеку или в банк; к врачу, только если нельзя провести осмотр онлайн. Также разрешается покидать жилье для ухода за членом семьи, например, детьми или пожилыми родственниками, либо по юридическим делам - суды, нотариус и прочее. Разрешена прогулка с собакой или спорт в индивидуальном порядке, но длительностью не более часа на дистанции около километра от дома, - перечислил правила КП-Новосибирск Антон Найденков.

Французам разрешают часовую прогулку на дистанцию километр. Фото: предоставлено Антоном НАЙДЕНКОВЫМ.

Паника во Франции была только в первую неделю. Французы разбирали консервы, крупы и макароны, туалетную бумагу и товары первой необходимости - именно тогда можно было заметить очереди и пустые полки в магазинах. Со второй недели все нормализовалось.

Однако тогда же ввели ограничения на вход по количеству людей и дистанцию 1 метр внутри магазина и в очередях. Сильно подорожали овощи и фрукты.

Французы игнорируют штрафы и жарят шашлыки во дворе. Фото: предоставлено Антоном НАЙДЕНКОВЫМ.

Все знаменитые рестораны французской кухни закрылись сразу же, но им незачем волноваться, так как их поддержит государство. Суши-бары и другие заведения тоже закрылись - немногие остались работать на доставку.

Гетто в Париже - одни из самых известных в Европе, но введение карантина почти не повлияло на тамошнюю жизнь. В неблагополучных районах парижская беднота продолжает собираться на улице, несмотря на ежедневные попытки разогнать иммигрантов.

Штрафы за нарушение самоизоляции довольно жесткие: в первый раз - 135 евро, во второй - уже 1500 евро, а в третий раз суд приговаривает к исправительным работам.

- Французы довольно свободолюбивы, поэтому многие карантин не соблюдают. Днем много кто гуляет на улице, часто можно встретить семьи с детьми. Люди активно занимаются спортом в парках и лесопарках. Заняться есть чем и дома, но люди не хотят следовать правилам! Мои соседи устраивают пикник во дворе - у нас закрытый внутренний двор, так что на первом этаже у каждой квартиры свой дворик. В целом паники нет, но и строгого соблюдения правил - тоже, - говорит Антон Найденков.

Парижане покупают пожилым соседям продукты на неделю. Фото: предоставлено Антоном НАЙДЕНКОВЫМ.

Маски почти никто не носит, особенно в магазине или на улице. Но в то же время прохожие обходят друг друга на расстоянии 1 - 1,5 метра.

При этом уровень взаимопомощи среди людей очень высокий. Например, друг Антона начал помогать пожилым соседям - раз в неделю покупает для них запас продуктов и оставляет у двери квартиры. И так делают многие.

Каждый день в 20.00 французы выходят на балконы и открывают окна, чтобы хором благодарить и поддерживать врачей, хлопают по полчаса и больше.

ТАИЛАНД: ПРОПИТАНИЕ В ДЖУНГЛЯХ

Российские туристы застряли в Таиланде и регулярно просят правительство родной страны о помощи, некоторые вынуждены выживать в аэропорту. Легче жить тем русским, которые переехали в тропики надолго. Например, программиста Евгения карантин загнал в джунгли на Пхукете, ведь пляжи и бары закрыты, на улицах пусто, а дома - жарко.

- Ограничений на острове сейчас очень много, но на мой образ жизни они практически не повлияли. Закрыли Банглу, местную улицу красных фонарей и все такое. Закрыли пляжи - после того как отдыхающие переместились туда пить. Запретили выходить ночью, появляться на людях без маски, заселять новых жильцов в отели и собираться группами больше четырех человек. Нельзя взять в аренду байк, а все водное и сухопутное сообщение с островом перекрыто, - поделился с КП-Новосибирск Евгений.

Рыбалка - и хобби, и способ добыть пропитание. Фото: личный архив.

Местные получили от государства небольшие субсидии.

- Лично меня эпидемия практически не коснулась - дискомфорта не больше, чем от ношения маски. В любом случае мне интереснее шататься по джунглям, чем по барам. Вчера я нашел гигантское дерево дикого джекфрута и маленькое озеро, и все это в пределах горы у Патонга, на которой я живу. Часто езжу на рыбалку - каменистый край пляжа формально пляжем не является, так что проблем, связанных с рыбалкой, ни разу не было, - признался КП-Новосибирск Евгений.

Остров Пхукет - один из крупнейших международных курортов мира, но здесь эпидемию удалось вовремя остановить - в результате здесь не более 300 зараженных. Однако из-за карантина в Таиланде застряли российские туристы, а возвращать их никто не спешит.

Те, кто стремится вернутся домой, ночуют в аэропортах, но многие дауншифтеры и удаленные работники остались в тропиках и продолжают радоваться жизни. Правда, теперь без алкоголя - даже пиво в местных барах не купишь.

ГЕРМАНИЯ: ВЕРНИТЕ ФУТБОЛЬНЫЕ МАТЧИ

Власти Германии заявили, что остановили коронавирус всего за месяц, и ослабили режим карантина. Выпускница НГУ Марина Петрова говорит, что месяц назад здесь нельзя было гулять по улицам даже втроем, везде поджидали полицейские патрули, а все парки были закрыты. Теперь меры смягчили - открыли магазины площадью боле 800 квадратных метров, автосалоны и книжные лавки. С первых чисел мая должны открыть школы, колледжи и университеты.

- Кафе и рестораны по-прежнему закрыты, дистанция 1,5 метра соблюдается, а в общественных местах нужно продолжать носить маски. Все матчи и концерты пока под запретом, хотя «Бундеслига» может вернуться на поле уже в июне, если заболеваемость коронавирусом продолжит падать, - рассказала КП-Новосибирск Мария Иванова.

Девушка работает специалистом по сохранению памятников ЮНЕСКО и с 3 мая вернется к исследованиям в университете. Но на зарубежные раскопки не выпустят.

Немцы гуляют сейчас в парках, молодежь устраивает домашние вечеринки, уже отмечают день победы над карантином. Впереди 9 мая - для немцев это день траура и памяти жертв Второй мировой войны, но все праздничные мероприятия отменены.