Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 29 апреля 2020 года составило 407 человек

Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 29 апреля 2020 года, по данным оперативного штаба Новосибирской области, составило 407 человек.

Врачи зафиксировали новый рекорд заболеваемости за сутки: болезнь диагностировали у 60 человек. В отделениях реанимации находятся 34 человека, восемь пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Как сообщили в оперативном штабе, в инфекционные больницы Новосибирской области госпитализированы 544 человека с подозрением на COVID-19. В это число входят и пациенты с подтвержденным диагнозом.

Новые случаи заражения коронавирусом диагностировали среди детей. В детской больнице №3 находятся 86 детей, включая 23 ребенка с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Число выздоровевших от коронавируса растет: медики выписали из больниц еще 10 человек. Теперь общее количество переживших коронавирус в Новосибирской области составляет 63 человека.

За прошедшиее сутки количество жертв коронавируса не изменилось — это 4 человека. Под медицинским наблюдением в Новосибирской области остаются 1466 человек. Еще 11614 жителей региона сняты с медицинского карантина.

Всего в Новосибирской области проведено 27053 теста на коронавирусную инфекцию.

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