По данным оперативного штаба области, число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 6 мая 2020 года составило 746 человек, 35 из них — дети.

Врачи госпитализировали в инфекционные больницы Новосибирска 723 пациента с подозрением на COVID-19, включая больных с уже подтвержденным диагнозом. В оперативном штабе региона сообщили, что отделениях реанимации находятся 34 человека, сразу 16 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

За прошедшие сутки выросло число детей, больных COVID-19: диагноз подтвердился еще у семи маленьких пациентов. В детской больнице №3 находится 72 ребенка с подозрением на коронавирус, включая пациентов с подтвержденным диагнозом.

Число жертв коронавируса на 6 мая 2020 года увеличилось до 11 человек: накануне, 5 мая, скончались двое зараженных сибиряков. Пожилым пациентам было 67 лет и 92 года.

Под медицинским наблюдением в Новосибирской области остаются 1843 человека. А для 12581 жителя региона карантин закончен.

По данным на 6 мая 2020 года, в Новосибирской области было проведено 43787 тестов на коронавирусную инфекцию.

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