«Помогите, пожалуйста, найти детей!»: майор милиции ищет сирот из блокадного Ленинграда, которых увезли в Сибирь

Ветеран труда, майор милиции в отставке Мария Пономарева встретила войну в пятилетнем возрасте. Самое яркое воспоминание тех лет - как в ее родную деревню Пристань-Почта (это Колыванский район Новосибирской области) эвакуировали детский дом из блокадного Ленинграда, почти 200 сирот. Это был конец 1941 года.

- Я была маленькой, но хорошо помню, когда детей из блокадного Ленинграда привезли к нам поздней осенью - последним пароходом. По реке уже проплывали небольшие льдинки. Временно детей поместили на охотбазе ДСО «Спартак», которой заведовал мой отец до призыва на фронт. Помещение было большое и холодное - одна печь не могла обогреть его. Наша изба находилась рядом с базой, и вечером мы с мамой приносили детям молоко, пытались их как-то подбодрить, - рассказала КП-Новосибирск Мария Пономарева.

Мария Ивановна - майор полиции в отставке. Фото: предоставлено Марией ПОНОМАРЕВОЙ.

Воспитанники детского дома спали прямо в верхней одежде, а на тумбочке у каждого стояли фотографии семьи в рамочках, обклеенных ракушками с берегов Балтийского моря. Сельчане ребятишек очень жалели и спешно подготовили для детского дома здание новой сельской школы. И вообще старались помогать сиротам чем могли.

Вместе с Марией Ивановной детский дом застал и местный поэт Анатолий Сорокин, впоследствии посвятивший судьбе ленинградских ребятишек несколько стихотворений. Вот одно из них.

Я о ней, о войне,

Никогда не судил понаслышке.

В те блокадные дни,

Когда фронт проходил по Неве,

Мой березовый край

Приютил ленинградских детишек,

Поделил с ними кров,

Теплоту, человечность и хлеб...

Сорокин тоже был совсем маленьким - в 1943 году ему было пять лет, а его старшей сестре Валентине - десять. Именно тогда Сорокины потеряли отца - он погиб под Харьковом.

- В деревню в те годы пришло немало похоронок - осиротели семьи Тарховых, Дивногорских, Сартаковых, Овечкиных и другие, - говорит Пономарева.

Мария Пономарева в отделении общественной организации «Дети войны» в Санкт-Петербурге. Фото: предоставлено Марией ПОНОМАРЕВОЙ.

С окончанием войны сироты и воспитатели детского дома вернулись в Ленинград, и след их потерялся. А деревенька Пристань-Почта постепенно опустела, сейчас она по сути стала дачным поселком на берегу Оби. Год назад Совет ветеранов Колыванского района добился, чтобы в деревне установили стелу памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны. А еще недавно вышел сборник мемуаров земляков, почти все они вспоминали детей, эвакуированных из Ленинграда. А Мария Ивановна решила даже разыскать их, узнать, как сложилась их судьба. Она поехала в Санкт-Петербург, в отделение общественной организации «Дети войны» Адмиралтейского района, где пообещали помочь информационно. В итоге послание сибирячки год назад опубликовали местные издания - «Вести Стрельны» и «Вестник Адмиралтейского района», но откликов от тех самых воспитанников не было. Где же они? Живы ли еще? И вот ветеран труда обратилась в «Комсомольскую правду».

- У вас читателей много. Помогите, пожалуйста, найти детей! А также расскажите их историю, чтобы сохранить память о Великой Победе и тяготах того времени, - попросила пенсионерка.

Все, что осталось с той поры, - это черно-белая фотокарточка 1949 года, но на ней не ребятишки из детского дома (их в селе никто не фотографировал), а школьники из Пристань-Почты.

- Это наш четвертый послевоенный класс. Аккуратный мальчик в первом ряду слева - это наш поэт Толя Сорокин, а я сбоку, с косичками, - показывает Мария Пономарева. - Всех детей войны объединяет наше общее безрадостное, полуголодное детство. У многих отцы пришли с фронта инвалидами, многие умерли от ран уже дома. И время это мы никогда не забудем. Как не забудем и то, что когда-то помогли ребятишкам, которых сюда привезли из Ленинграда.

Уважаемые читатели! Если вы знаете, как сложилась судьба детей из Ленинградского детского дома, который эвакуировали в Сибирь, обязательно напишите нам на почту kp.nsk@phkp.ru или позвоните в редакцию по номеру 8-923-145-11-03.