Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 29 апреля 2020 года: новый рекорд по числу заболевших и очереди из скорых
Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 29 апреля 2020 года оказались тревожными: за прошедшие сутки выявлено 60 новых случав заражения коронавирусом. Это - новый рекод для Новосибирской области. Всего в регионе диагноз подтвержден уже у 407 человек.
ШЕСТЬ ДЕТЕЙ С КОРОНАВИРУСОМ
В Новосибирской области еще шесть детей не прошли тесты на COVID-19, врачи подтвердили у них диагноз «коронавирус». Всего с начала вспышки заболевания в детскую больницу №3 было госпитализировано 86 детей с подозрением на коронавирус, 23 ребенка оказались больны.
ВРАЧИ ПОД УДАРОМ
В Новосибирской области 61 медицинский работник заражен коронавирусом. Впервые COVID-19 диагностировали у сотрудника больницы РЖД.
Ранее минздрав по региону сообщал, что инфекцию выявили среди сотрудников станции скорой медицинской помощи, больницы №11, больницы №25, горбольницы №1, областной больницы, Черепановской ЦРБ, ЦКБ Академгородка, поликлиник №2, №21, №22, №19.
ПРОБКИ В БОЛЬНИЦАХ
Врачи пожаловались на пробки перед больницами — машины «скорой помощи» вынуждены часами ждать своей очереди. Очевидцы сообщают, что затор часто скапливается у больницы №11, перепрофилированной под инфекционный госпиталь для больных коронавирусом.
ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ КАРАНТИНА
Семеро жителей Новосибирска недавно вернулись из-за границы и находились под двухнедельным наблюдением врачей, но нарушили режим самоизоляции. Решили опять отправиться в отпуск — но были задержаны при попытке улететь из Новосибирска. Теперь им грозит крупный штраф от 15 до 40 тысяч рублей и суд.
Как сообщили в правительстве региона, административные протоколы составили на 72 граждан области, 55 из них уже заплатили штрафы на сумму почти 800 тысяч рублей.
ПОТУШИТЬ ЭПИДЕМИЮ
Новосибирские власти закупают противопожарные ранцы РП-18 «Ермак» и «Ангара», на это выделили более 15,4 млн рублей. Они нужны для санитарной обработки территории с помощью хлорсодержащего раствора. «Антивирусные» ранцы пригодятся в местах общего пользования, на площадях, в общественном транспорте, на входах в метро и так далее.
ГОСПОДИН ОФОРМИТЕЛЬ
Новосибирцы отмечают рост мошенничеств, связанных с темой коронавируса и карантина. Так, сибирячка нашла на подъезде объявление, где неизвестные предлагают оформить пропуска. Притом, пропускной режим в регионе никто не вводил.
УТКА-НЕЛЕГАЛКА
Новосибирцы вернулись из Таиланда с новым домашним питомцем — уткой Бориславой. В аэропорту у них затребовали затребовали специальное разрешение на ввоз, но нужной бумаги не оказалось. Теперь утку не выпускают из новосибирского аэропорта.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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