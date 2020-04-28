В ситуации тревожного оптимизма

В условиях пандемии коронавируса требуется проводить большое количество мероприятий - начиная от волонтерской помощи и заканчивая обеспечением медучреждений всем необходимым. Кроме того, представителям важных жизнеобеспечивающих сфер также необходима поддержка. Сейчас региональный бюджет должен быть переориентирован с инновационных задач на экономику заботы. Так, депутаты Законодательного собрания Новосибирской области перечислили предложения, связанные с изменением распределения бюджетных средств.

Правительство Новосибирской области подготовило проект закона «О внесении изменений в закон Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». Министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко отметил, что законопроект направлен на выполнение трех задач: реализацию поручений Президента РФ, завершение расчетов за поставленное медоборудование для двух региональных проектов в сфере здравоохранения, а также включение остаточных средств дорожного фонда - более 800 миллионов рублей - в финансовые итоги 2019 года.

Председатель комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Александр Морозов рассказал, что сейчас за счет резервного фонда активно финансируются мероприятия, направленные на противодействие распространению коронавирусной инфекции. В основном они связаны с приобретением оборудования и увеличением инфекционных коек. Ориентировочно на эти цели из резервного фонда уже выделено около 900 миллионов рублей. Таким образом, доходная часть бюджета изменилась на 601,5 миллиона рублей - за счет собственных средств и за счет федеральных трансфертов. Правительство предполагает увеличить расходы с 181 747,5 до 186 316,3 миллиона рублей.

Председатель Заксобрания Андрей Шимкив подчеркнул, что сейчас важно расставить приоритеты в распределении бюджетных средств.

- Ведутся не просто финансовые корректировки - это корректировки ценностей и приоритетов. Да, никто не отказывается от инновационных задач экономики, никто не спорит, что для развития экономики важны исследования, изыскания, цифровизация. Но сейчас для страны, для экономики, для нас важнее поддержка людей. Я бы назвал это экономикой заботы, - отметил Андрей Шимкив.

Глава бюджетного комитета Александр Морозов подчеркивает, что сейчас принимаются беспрецедентные меры. Подобное было лишь в 2013 - 2014 годах.

- Я бы назвал эту ситуацию «тревожный оптимизм». Внешне заседание комитета прошло спокойно, но мы понимаем, что положение дел требует принятия кардинальных мер. Миллиарды, которые выделяются сегодня, - это и наши областные средства, и федеральное участие. Мы понимаем, что это делается за счет тех программ, которые были спланированы ранее, и социальных в том числе, - прокомментировал Александр Морозов.

Уже известно, что по поручению президента бизнесу предоставят средства на компенсацию заработной платы. С 23 апреля два региональных банка начнут оформление кредитов под 0% по зарплатным проектам.

По мнению депутата Дмитрия Терешкова, в условиях вынужденного сокращения работников и неоплачиваемых отпусков этих мер недостаточно. Депутат напомнил коллегам, что в западных странах выплата зарплаты происходит за счет госбюджета.

В вопросе о помощи строительной отрасли как главный момент выделили помощь заемщикам.

- Нужна поддержка не строительной отрасли, а платежеспособного спроса населения, - считает депутат Валерий Червов. - В Новосибирской области уже есть опыт поддержки заемщиков по ипотеке. Кроме того, необходимо контролировать цены застройщиков - не выше 55 - 60 тысяч рублей за квадратный метр.

По общему мнению, сейчас необходимо использовать такой резерв, как депутатские фонды.

Все предложения, перечисленные на заседании комитета, будут собраны, оформлены и переданы в Правительство Российской Федерации.