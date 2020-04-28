Каждое дело - на вес золота

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области активно помогают жителям города и региона в этот непростой период. Самая ценная помощь сегодня - это конкретные дела.

С метлой в руках

Выразить заботу и отдать дань уважения медикам можно непосредственно делом. Так, депутат Алексей Александров организовал субботник «Спасибо врачам», вместе с волонтерами он сам принял участие в уборке территории возле городской клинической поликлиники № 7.

- Сейчас нелегкое время, и особенно трудно медицинскому персоналу, поэтому надо помочь чем можем, - отметил депутат. - Спасибо активам ТОС «Боровой» и ТОС «Большевистский», особенно ребятам из областного совета отцов Новосибирской области и лично Сергею Майорову! Малыми силами при соблюдении всех санитарных норм под контролем главного врача поликлиники № 7 Ольги Батищевой мы привели в порядок территорию, убрали мусор, упавшие с деревьев ветки, побелили бордюры и обработали деревья. Словом, территория поликлиники стала немного чище и красивее!

«Сибирь» болеет за людей

Депутат Игорь Гришунин вместе с волонтерами ХК «Сибирь» организовал помощь пенсионерам и многодетным семьям на своем округе. В Мошковском районе, в селе Сокур, добровольцы раздали нуждающимся продуктовые наборы.

В Сокуре всех, кому нужна помощь, взяли на учет в администрации - так найти людей, которым поддержка особенно нужна, оказалось проще.

- В этот список вошли пожилые люди, многодетные и семьи, в которых есть ребенок-инвалид. Если у кого-то небольшая пенсия или уровень достатка, продукты для них точно лишними не будут, - поделился своими мыслями глава сельсовета Петр Дубровский.

В селе люди действительно ждали помощи, ведь многие многодетные семьи остались без источников дохода.

- К нам обращаются за помощью малообеспеченные, люди старшего поколения, которые дисциплинированно соблюдают режим самоизоляции, не выходят из дома, - рассказал депутат Законодательного собрания Новосибирской области Игорь Гришунин. - Мы обращаемся к спонсорам. На этот раз откликнулся хоккейный клуб «Сибирь». Волонтеры-спортсмены привезли наборы свежих продуктов. Несколько дней назад я проводил прием избирателей в онлайн-режиме, и многие просили помочь продуктами. Это жители не только моего округа, но и Октябрьского, Дзержинского районов Новосибирска. Мы передали их просьбы о помощи коллегам-депутатам. А если они помочь не могут, то реагируем сами.

Подобную помощь продуктовыми наборами оказали и другие депутаты Законодательного собрания, в их числе Иван Сидоренко, Олег Мирошников, Федор Николаев, Елена Тырина, Валерий Ильенко, Юрий Бугаков - этот список можно продолжать, ведь сейчас все народные избранники сориентированы на подобную помощь гражданам. У всех есть помощники - актив избирателей, которые с радостью откликнулись, сообщили информацию о нуждающихся, помогли с доставкой продуктовых наборов.

Интересную акцию устроил депутат Олег Сметанин в Юго-Западном районе Новосибирска. Он пригласил дуэт саксофонистов сыграть на улице во дворах многоэтажек. Музыканты подняли настроение многим жителям, которые с балконов слушали живую музыку.