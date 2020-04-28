2020-04-28T12:00:08+03:00
Общество

В АО «РЭС» неуклонно повышают уровень соблюдения норм и правил по охране труда

С 2003 года по инициативе Международной организации труда 28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда. Цель праздника - Дня охраны труда - содействовать предотвращению несчастных случаев и заболеваемости на производстве
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Изображение предоставлено пресс-службой АО «РЭС».Изображение предоставлено пресс-службой АО «РЭС».
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В сегодняшних реалиях эти вопросы актуальны как никогда. На предприятии принимаются все меры в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе установлен строгий пропускной режим, проводится регулярная дезинфекция административных и производственных помещений, персонал Общества проинструктирован и обеспечен средствами индивидуальной защиты (перчатками, масками, антисептиком).

Специалистами управления охраны труда и промышленной безопасности АО «РЭС» проводится планомерная работа по совершенствованию нормативной и справочной базы по вопросам охраны труда, в Обществе осуществляется целый ряд практических мероприятий в этой сфере. Ежемесячно во всех филиалах Общества проводится День охраны труда, в ходе которого проводится аудит состояния охраны труда, пожарной и промышленной безопасности. Организована периодическая проверка знаний у персонала постоянно действующей аттестационной комиссией, проводится дистанционное обучение и повышение квалификации руководителей и специалистов предприятия.

Кроме того, ежегодно организуются смотры-конкурсы по охране труда и пожарной безопасности, что позволяет повысить уровень соблюдения норм и правил по охране труда и пожарной безопасности, а также мотивировать персонал на достижение положительных результатов в этой сфере.

В рамках реализации мероприятий по предупреждению производственного травматизма используются различные средства наглядной агитации - информационные стенды, плакаты и листовки, а также презентационные материалы.

Важной частью работы в сфере безопасности является профилактика электротравматизма среди населения. В средствах массовой информации размещаются публикации, направленные на привлечение внимания общественности к проблеме травматизма на электроустановках, при осуществлении работ в охранных зонах ЛЭП, а также при совершении противоправных действий, направленных на вмешательство в работу приборов и систем учета.

Особое внимание в Обществе уделяют профилактике детского травматизма. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в связи с угрозой распространения коронавируса СOVID-19, специалисты предприятия проводят в сельских и городских школах профилактическую работу в очном и дистанционном режиме.

Работа по всестороннему развитию системы охраны труда на предприятии - одна из важных задач работодателя, специалистов управления охраны труда и промышленной безопасности и для каждого работника АО «РЭС».

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