Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 28 апреля 2020 года составило 347 человек

Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 28 апреля 2020 года продолжает расти каждый день: общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в регионе составляет 347 человек.

За прошедшие сутки врачи выявили в Новосибирской области 42 новых заболевших коронавирусом. В отделениях реанимации находятся 34 человека, шесть пациентов подключены к аппаратам искуственной вентиляции легких.

По данным оперативного штаба, в инфекционные больницы Новосибирска госпитализированы 522 человека с подозрением на COVID-19, включая пациентов с уже установленным диагнозом.

В Новосибирской области продолжают выявлять случаи заражения COVID-19 среди детей. В детской больнице №3 находятся 75 детей, включая 18 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирус».

Число переболевших коронавирусом осталось прежним, это 39 человек. Количество жертв коронавируса также не изменилось — это 4 человека. Под медицинским наблюдением в Новосибирской области остаются 1658 человек. 11267 жителя региона сняты с медицинского карантина.

Всего в Новосибирской области проведено 24819 тестов на коронавирусную инфекцию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/767635" frameborder="0"></iframe> Делаем маску своими руками.Алена МАРТЫНОВА

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