«Сибуправтодор»: вирус - не повод менять планы

ФКУ «Сибуправтодор» контролирует сроки и качество работ подрядчиков в обычном режиме: дорожные организации входят в разряд постоянно действующих, и даже эпидемия - не повод выбиваться из графиков. Бесперебойный проезд по междугородним маршрутам обеспечен, только к привычным ежедневным обязанностям дорожников по содержанию, строительству и ремонту добавилась необходимость соблюдать общие сегодня для всех санитарные требования, чтобы максимально снизить риски для здоровья. Что же касается планов на год - все остается в силе.

Ремонт по расписанию

В Новосибирской области 85% общей протяженности федеральных трасс соответствует нормативным требованиям. Оставшиеся 15% - ежегодный объем планового ремонта. В 2020-м эти цифры не изменятся: Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь», подведомственное «Росавтодору», планирует отремонтировать 88 километров подведомственной сети и два моста на территории региона. На всех объектах ремонта дорожники применят успешно опробованные в прошлом году современные методы объемного проектирования асфальтобетонных смесей, использование которых позволяет учитывать эксплуатационные и климатические особенности конкретного участка.

Самый масштабный объект протяженностью 15 километров расположен на федеральной автодороге Р-254 «Иртыш» - с 1233-го по 1248-й километр в Убинском районе. В рамках капитального ремонта здесь обновят покрытие проезжей части, укрепят геоматами откосы насыпи и кюветов, отремонтируют водоотвод, приведут в порядок пересечения и примыкания, а также остановки общественного транспорта вместе с тротуарами к ним. На участке оборудуют 2 километра линий освещения и 2,7 километра металлического ограждения, для транзитных водителей обустроят площадку отдыха. Кроме этого, на трассе Р-254 запланирован текущий ремонт двух участков общей протяженностью 12 километров: с 1043-го по 1048-й и с 1218-го по 1225-й.

Фото предоставлено пресс-службой ФКУ «Сибуправтодор».

В направлении Кемеровской области на трассе Р-255 «Сибирь» дорожные работы будут развернуты на протяжении 5 километров - с 88-го по 93-й - и продлятся с 1 мая до 1 сентября. Это сложный в эксплуатации участок, где предстоит локально заменить грунт и переустроить земляное полотно с применением экструзионного пенополистирола, а также усилить конструкции георешеткой с заполнением щебеночно-песчаной смесью. Толщина такой конструкции составит 1,37 метра, причем 22 сантиметра из них - это три слоя асфальтобетона.

Еще на 42 километрах федеральных трасс в Новосибирской области уложат защитный слой из битумоминеральной смеси, что позволит продлить срок службы существующего покрытия. Такие работы будут выполнены на Северном обходе Новосибирска - с 44-го по 50-й километр и на трассе Р-254 «Иртыш» - с 988-го по 1018-й километр. В программе 2020 года также ремонт двух искусственных сооружений. Это мост через озеро Старица на 34-м километре Северного обхода Новосибирска с окончанием работ в 2021 году и мост через реку Каргат на 1283-м километре трассы «Иртыш», где работы продлятся с 15 мая до 31 октября.

Новые километры и мосты

Если на объекты ремонта дорожники выйдут в начале мая, то стройки не останавливались даже зимой. На I этапе Восточного обхода Новосибирска на прошлой неделе строители завершили монтаж балок пролетного строения путепровода над автомобильной дорогой по улице Первомайской. Вместе с уже собранным мостом через Иню путепровод составляет совмещенную эстакадную часть общей протяженностью 677 метров. Это самое технически сложное сооружение строящегося объекта. В дальнейшем на искусственных сооружениях выполнят омоноличивание и гидроизоляцию, уложат ездовое полотно.

Те, кто ездит в Кемеровскую область, в последние полгода наблюдают активное строительство двух путепроводов прямо на въезде в соседний регион. Сооружения возводят в составе транспортных развязок на девятикилометровом участке реконструкции трассы Р-255 «Сибирь» - с 149-го по 158-й километр. Он будет введен в эксплуатацию осенью следующего года. А в нынешнем году завершатся работы на еще более масштабном объекте реконструкции Р-254 «Иртыш» в Коченевском районе. Сейчас в работе завершающий этап этого 30-километрового участка, который переходит из третьей технической категории сразу в первую за счет увеличения числа полос движения с двух до четырех, строительства современных транспортных развязок и цементобетонного покрытия.

Сайт: regionroads.ru